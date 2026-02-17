SIDERWEB - La community dell'acciaio

  3. Brasile: dazi contro i piani a freddo cinesi

Brasile: dazi contro i piani a freddo cinesi

Annunciate misure antidumping che rimarranno in vigore per i prossimi cinque anni

17 febbraio 2026

ARTICOLI SIMILI

Brasile: dazi contro i piani a freddo cinesi - Annunciate misure antidumping che rimarranno in vigore per i prossimi cinque anni

17 febbraio 2026

Brasile: dazi contro i piani a freddo cinesi

Annunciate misure antidumping che rimarranno in vigore per i prossimi cinque anni

di Stefano Gennari
Brasile: industria siderurgica sotto pressione - «Settore al limite» avverte Gerdau, margini in caduta e 35% di capacità inutilizzata

29 agosto 2025

Brasile: industria siderurgica sotto pressione

«Settore al limite» avverte Gerdau, margini in caduta e 35% di capacità inutilizzata

di Sarah Falsone
Brasile taglia le quote di importazione dell'acciaio - Inasprite le restrizioni su 13 prodotti siderurgici, che ora riguardano anche quattro prodotti contenenti boro

30 giugno 2025

Brasile taglia le quote di importazione dell'acciaio

Inasprite le restrizioni su 13 prodotti siderurgici, che ora riguardano anche quattro prodotti contenenti boro

di Stefano Gennari
Persiste il disaccoppiamento dei coils cinesi ed europei - La domanda debole deprime i prezzi del rottame

8 settembre 2025

Persiste il disaccoppiamento dei coils cinesi ed europei

La domanda debole deprime i prezzi del rottame

di Achille Fornasini
Acciai piani: prezzi sostenuti più dalle regole che dalla domanda - Prezzi rigidi, scambi contenuti e import sempre più complesso nell’analisi di Stefano Gennari a MERCATO & DINTORNI

10 febbraio 2026

Acciai piani: prezzi sostenuti più dalle regole che dalla domanda

Prezzi rigidi, scambi contenuti e import sempre più complesso nell’analisi di Stefano Gennari a MERCATO & DINTORNI

di Redazione siderweb
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

