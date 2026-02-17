SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Ex Ilva: no di Fim-Fiom-Uilm e Usb allo "spezzatin...

Ex Ilva: no di Fim-Fiom-Uilm e Usb allo "spezzatino"

I sindacati metalmeccanici: «Operazione di sciacallaggio ai danni dei lavoratori»

17 febbraio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026 Header L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli Header STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Ex Ilva: no di Fim-Fiom-Uilm e Usb allo "spezzatino" - I sindacati metalmeccanici: «Operazione di sciacallaggio ai danni dei lavoratori»

17 febbraio 2026

Ex Ilva: no di Fim-Fiom-Uilm e Usb allo "spezzatino"

I sindacati metalmeccanici: «Operazione di sciacallaggio ai danni dei lavoratori»

di Gianmario Leone
Ex Ilva, Urso convoca il tavolo sugli stabilimenti del Nord - Sindacati attesi per il 28 novembre. Proseguono intanto le proteste dei lavoratori in tutto il gruppo

20 novembre 2025

Ex Ilva, Urso convoca il tavolo sugli stabilimenti del Nord

Sindacati attesi per il 28 novembre. Proseguono intanto le proteste dei lavoratori in tutto il gruppo

di Gianmario Leone
Ex Ilva: Fim, Fiom e Uilm presentano la Piattaforma Unitaria - Sì alla transizione ecologica, ma con investimenti certi, continuità produttiva, tutela occupazionale e clausole sociali

25 luglio 2025

Ex Ilva: Fim, Fiom e Uilm presentano la Piattaforma Unitaria

Sì alla transizione ecologica, ma con investimenti certi, continuità produttiva, tutela occupazionale e clausole sociali

di Gianmario Leone
Acciaierie d’Italia, chiesta la proroga della Cigs per 4.450 lavoratori - Si basa sullo stop temporaneo degli altiforni 1 e 2 e sulla fermata parziale delle batterie di cokefazione

4 febbraio 2026

Acciaierie d’Italia, chiesta la proroga della Cigs per 4.450 lavoratori

Si basa sullo stop temporaneo degli altiforni 1 e 2 e sulla fermata parziale delle batterie di cokefazione

di Gianmario Leone
Il futuro di Acciaierie d'Italia a siderweb on air - Giovedì dalle 11 in diretta con Tosini (siderweb) e Leone (siderweb)

24 febbraio 2025

Il futuro di Acciaierie d'Italia a siderweb on air

Giovedì dalle 11 in diretta con Tosini (siderweb) e Leone (siderweb)

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG: edizione del 13 febbraio 2026

 I nostri video

13 febbraio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'avvio delle operazioni per la riaccensione dell'altoforno 2 dell'ex Ilva di ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio