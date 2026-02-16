SIDERWEB - La community dell'acciaio

Klöckner & Co raccomanda adesione all’offerta di Worthington Steel

Cda e Consiglio di Sorveglianza giudicano la proposta «interessante, equa e ragionevole»

16 febbraio 2026

Worthington Steel lancia l’offerta su Kloeckner & Co - Offerti 11 euro per azione, con un premio fino al 98%. Il primo azionista di Kloeckner conferirà il 42% del capitale

6 febbraio 2026

Worthington Steel lancia l’offerta su Kloeckner & Co

Offerti 11 euro per azione, con un premio fino al 98%. Il primo azionista di Kloeckner conferirà il 42% del capitale

di Sarah Falsone
Worthington Steel acquisisce Klöckner & Co - Con l’integrazione delle attività nordamericane ed europee nasce il secondo gruppo del settore in Nord America

16 gennaio 2026

Worthington Steel acquisisce Klöckner & Co

Con l’integrazione delle attività nordamericane ed europee nasce il secondo gruppo del settore in Nord America

di Sarah Falsone
Russel Metals accelera negli Usa - Acquisiti sette centri servizi da Klöckner per 102 milioni per aumentare la quota di mercato

8 gennaio 2026

Russel Metals accelera negli Usa

Acquisiti sette centri servizi da Klöckner per 102 milioni per aumentare la quota di mercato

di Sarah Falsone
Worthington Steel in trattative per acquisire Klöckner & Co - Conferme da entrambe le società: in corso la due diligence, ma nessuna certezza sull’esito

9 dicembre 2025

Worthington Steel in trattative per acquisire Klöckner & Co

Conferme da entrambe le società: in corso la due diligence, ma nessuna certezza sull’esito

di Stefano Gennari
Gerdau acquisisce Klöckner Brasil - Il produttore di lunghi brasiliano vuole espandere la sua presenza nel mercato dei piani

17 marzo 2025

Gerdau acquisisce Klöckner Brasil

Il produttore di lunghi brasiliano vuole espandere la sua presenza nel mercato dei piani

di Sarah Falsone
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

