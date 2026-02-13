siderweb TG: da Taranto a Dunkerque
Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG
13 febbraio 2026
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'avvio delle operazioni per la riaccensione dell'altoforno 2 dell'ex Ilva di Taranto, i contenuti del webinar MERCATO & DINTORNI dedicato agli acciai piani e l'investimento di ArcelorMittal in un nuovo forno elettrico ad arco a Dunkerque.
Il siderweb TG è offerto da
MERCATI
-
13 febbraio 2026
Rottame, mercato teso ma senza strappi
I livelli già elevati e la debolezza dei prodotti finiti limitano nuovi rialzi
-
13 febbraio 2026
Billette, il mercato si riattiva
Il Cbam rimane al centro delle scelte, con la Turchia come origine preferenziale
-
13 febbraio 2026
Lingotti: mercato italiano sottotono
Nonostante una domanda fiacca, le quotazioni sono in rialzo per aumenti di materie prime ed energia
-
12 febbraio 2026
Lamiere da treno: si consolidano gli aumenti
Domanda debole ma l’offerta ridotta sostiene il trend rialzista
-
11 febbraio 2026
Bramme: la Cina guida i rialzi
Attese di nuovi aumenti dopo il Capodanno lunare
SPECIALI
Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti
L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli
11 febbraio 2026
"L'altro volto dell'acciaio" è il nuovo podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Sarah Falsone
Lascia un Commento