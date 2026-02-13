SIDERWEB - La community dell'acciaio

siderweb TG: da Taranto a Dunkerque

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

13 febbraio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, l'avvio delle operazioni per la riaccensione dell'altoforno 2 dell'ex Ilva di Taranto, i contenuti del webinar MERCATO & DINTORNI dedicato agli acciai piani e l'investimento di ArcelorMittal in un nuovo forno elettrico ad arco a Dunkerque.

S. G.   
ARTICOLI SIMILI

siderweb TG: Taranto e Piombino, a che punto siamo - Le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del telegiornale della siderurgia

23 maggio 2025

siderweb TG: Taranto e Piombino, a che punto siamo

Le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del telegiornale della siderurgia

di Elisa Bonomelli
siderweb TG: Piombino e Taranto al centro - Le notizie principali della settimana nella nuova edizione del telegiornale della siderurgia

11 luglio 2025

siderweb TG: Piombino e Taranto al centro

Le notizie principali della settimana nella nuova edizione del telegiornale della siderurgia

di Stefano Gennari
ArcelorMittal Dunkerque riavvia l'altoforno 4 - L'impianto torna operativo dopo tre mesi di stop, ma l'azienda conferma la sospensione del progetto Dri

23 luglio 2025

ArcelorMittal Dunkerque riavvia l'altoforno 4

L'impianto torna operativo dopo tre mesi di stop, ma l'azienda conferma la sospensione del progetto Dri

di Stefano Gennari
Prezzi siderweb: andamento piatto - Lieve passo indietro per l'acciaio al carbonio

27 novembre 2025

Prezzi siderweb: andamento piatto

Lieve passo indietro per l'acciaio al carbonio

di Arianna Ducoli
L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli

11 febbraio 2026

"L'altro volto dell'acciaio" è il nuovo podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio