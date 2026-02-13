SIDERWEB - La community dell'acciaio

Vale: l'utile crolla del 67%

Sui risultati 2025 pesa la maxi svalutazione del nichel in Canada

13 febbraio 2026

Lascia un Commento

Header L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli Header STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre Header siderweb TG: edizione del 6 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 6 febbraio 2026
Vale: vendite in crescita nel primo trimestre - Tuttavia, il calo dei prezzi ha determinato un calo dei ricavi e dell'utile

28 aprile 2025

Vale: vendite in crescita nel primo trimestre

Tuttavia, il calo dei prezzi ha determinato un calo dei ricavi e dell'utile

di Stefano Gennari
Vale: Ebitda a 3,4 miliardi di dollari nel secondo trimestre - L’azienda riduce il debito netto. Il Ceo Pimenta: «Siamo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi 2025»

4 agosto 2025

Vale: Ebitda a 3,4 miliardi di dollari nel secondo trimestre

L’azienda riduce il debito netto. Il Ceo Pimenta: «Siamo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi 2025»

di Sarah Falsone
ArcelorMittal: nel Q1 2025 calano utili e vendite - Il Ceo Aditya Mittal: «La crescente incertezza globale sta danneggiando la fiducia delle imprese»

30 aprile 2025

ArcelorMittal: nel Q1 2025 calano utili e vendite

Il Ceo Aditya Mittal: «La crescente incertezza globale sta danneggiando la fiducia delle imprese»

di Federico Fusca
L’effetto dei dazi Usa sulla filiera dell’acciaio italiana - Il doppio prezzo dell’intesa tra Washington e Bruxelles: diretto e indiretto

29 luglio 2025

L’effetto dei dazi Usa sulla filiera dell’acciaio italiana

Il doppio prezzo dell’intesa tra Washington e Bruxelles: diretto e indiretto

di Gianfranco Tosini
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli

11 febbraio 2026

"L'altro volto dell'acciaio" è il nuovo podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio