Materie prime critiche: Ue e Germania guardano all’Asia centrale

L’obiettivo dei colloqui con i Paesi della regione è quello di diminuire la dipendenza dalla Cina sulle terre rare

12 febbraio 2026

Materie prime critiche: Ue e Germania guardano all’Asia centrale

L’obiettivo dei colloqui con i Paesi della regione è quello di diminuire la dipendenza dalla Cina sulle terre rare

di Federico Fusca
