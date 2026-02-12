SIDERWEB - La community dell'acciaio

India: export di coils frenato da Cbam e nuova Salvaguardia

Le acciaierie privilegiano il mercato interno, sostenuto da domanda robusta e offerta più rigida

12 febbraio 2026

Lascia un Commento

di Stefano Gennari
