  3. Automotive, Iveco chiude in perdita il 2025

Automotive, Iveco chiude in perdita il 2025

In rosso le principali voci di bilancio del gruppo. Nel 2026 sarà completata l’acquisizione da parte di Tata

12 febbraio 2026

Automotive, l’output italiano crolla nel 2025 - Lo scorso anno l’indice di prodizione del comparto è sceso del 10,3% rispetto al 2024

11 febbraio 2026

Automotive, l’output italiano crolla nel 2025

Lo scorso anno l’indice di prodizione del comparto è sceso del 10,3% rispetto al 2024

di Federico Fusca
2025 in rosso per Cleveland-Cliffs - Goncalves (Ceo di Cliffs): «Anno influenzato dalle difficoltà dell’automotive. Nel 2026 avremo risultati migliori»

10 febbraio 2026

2025 in rosso per Cleveland-Cliffs

Goncalves (Ceo di Cliffs): «Anno influenzato dalle difficoltà dell’automotive. Nel 2026 avremo risultati migliori»

di Federico Fusca
Hyundai ha avviato la produzione in serie di fogli a basse emissioni - Il colosso sudcoreano ora punta ad allargare la gamma prodotti green per l’automotive e il powergen

4 febbraio 2026

Hyundai ha avviato la produzione in serie di fogli a basse emissioni

Il colosso sudcoreano ora punta ad allargare la gamma prodotti green per l’automotive e il powergen

di Federico Fusca
Automotive, il mercato inizia in crescita il 2026 - Dopo aver chiuso in rosso il 2025, il primo mese dell’anno ha visto le immatricolazioni a +6,2%

3 febbraio 2026

Automotive, il mercato inizia in crescita il 2026

Dopo aver chiuso in rosso il 2025, il primo mese dell’anno ha visto le immatricolazioni a +6,2%

di Federico Fusca
ARTICOLI SIMILI

