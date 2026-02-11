SIDERWEB - La community dell'acciaio

siderweb on air: focus sul rottame

Al centro del confronto, l’evoluzione della domanda europea e le dinamiche di prezzo nel nuovo contesto di mercato

11 febbraio 2026

Dopo un 2025 segnato da prezzi in flessione e da una volatilità più contenuta rispetto al passato, il mercato del rottame sta vivendo una fase di recupero che apre interrogativi sulle prospettive per il 2026.

Se l’ipotesi di blocchi alle esportazioni appare oggi difficilmente attuabile, restano invece centrali le modifiche regolatorie che stanno incidendo – e continueranno a incidere – sul commercio estero.

A questi temi sarà dedicato il prossimo appuntamento di siderweb on air, in programma mercoledì 18 febbraio 2026 dalle 11:00 alle 12:00, in diretta streaming su Zoom.

Emanuele Norsa (coordinatore contenuti e strategie editoriali di siderweb) dialogherà con Sarah Falsone (redattrice e analista di siderweb) e con l'ospite Elio Moretti, direttore commerciale di EMMEBI Srl.

La partecipazione è gratuita. Clicca qui o sul pulsante in basso per registrarti.

Durante lo streaming sarà possibile inviare domande in tempo reale tramite la chat di Zoom; chi lo desidera può già trasmettere quesiti o riflessioni scrivendo a redazione@siderweb.com.
