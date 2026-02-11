SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Ternium consolida il controllo di Usiminas

Ternium consolida il controllo di Usiminas

Completata l’acquisizione delle quote residue di Nippon Steel e Mitsubishi per 315 milioni di dollari

11 febbraio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Ternium acquisisce ulteriori quote di Usiminas - Con una mossa da 315 milioni di dollari la società italo-argentina salirà all’83,1% del gruppo di controllo

5 novembre 2025

Ternium acquisisce ulteriori quote di Usiminas

Con una mossa da 315 milioni di dollari la società italo-argentina salirà all’83,1% del gruppo di controllo

di Sarah Falsone
Ternium: utili in calo nel terzo trimestre 2025 - Segno meno anche per fatturato ed Ebitda nei primi nove mesi dell’anno

4 novembre 2025

Ternium: utili in calo nel terzo trimestre 2025

Segno meno anche per fatturato ed Ebitda nei primi nove mesi dell’anno

di Federico Fusca
Ternium: Ebitda in recupero nel secondo trimestre - Calano spedizioni e prezzi della divisione acciaio, in positivo invece il settore mining

30 luglio 2025

Ternium: Ebitda in recupero nel secondo trimestre

Calano spedizioni e prezzi della divisione acciaio, in positivo invece il settore mining

di Sarah Falsone
Ternium affida a Danieli la modernizzazione della linea di zincatura - Nuovi mandrini ad alta espansione e cuscinetti idraulici miglioreranno sicurezza, flessibilità produttiva e automazione

30 maggio 2025

Ternium affida a Danieli la modernizzazione della linea di zincatura

Nuovi mandrini ad alta espansione e cuscinetti idraulici miglioreranno sicurezza, flessibilità produttiva e automazione

di Sarah Falsone
Ternium: margini in recupero, ma pesano le incertezze globali - Nel primo trimestre 2025, utile in calo ma Ebitda a +19% grazie a minori costi e maggiore efficienza

30 aprile 2025

Ternium: margini in recupero, ma pesano le incertezze globali

Nel primo trimestre 2025, utile in calo ma Ebitda a +19% grazie a minori costi e maggiore efficienza

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli Header STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre Header siderweb TG: edizione del 6 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 6 febbraio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Ternium acquisisce ulteriori quote di Usiminas - Con una mossa da 315 milioni di dollari la società italo-argentina salirà all’83,1% del gruppo di controllo

5 novembre 2025

Ternium acquisisce ulteriori quote di Usiminas

Con una mossa da 315 milioni di dollari la società italo-argentina salirà all’83,1% del gruppo di controllo

di Sarah Falsone
Ternium: utili in calo nel terzo trimestre 2025 - Segno meno anche per fatturato ed Ebitda nei primi nove mesi dell’anno

4 novembre 2025

Ternium: utili in calo nel terzo trimestre 2025

Segno meno anche per fatturato ed Ebitda nei primi nove mesi dell’anno

di Federico Fusca
Ternium: Ebitda in recupero nel secondo trimestre - Calano spedizioni e prezzi della divisione acciaio, in positivo invece il settore mining

30 luglio 2025

Ternium: Ebitda in recupero nel secondo trimestre

Calano spedizioni e prezzi della divisione acciaio, in positivo invece il settore mining

di Sarah Falsone
Ternium affida a Danieli la modernizzazione della linea di zincatura - Nuovi mandrini ad alta espansione e cuscinetti idraulici miglioreranno sicurezza, flessibilità produttiva e automazione

30 maggio 2025

Ternium affida a Danieli la modernizzazione della linea di zincatura

Nuovi mandrini ad alta espansione e cuscinetti idraulici miglioreranno sicurezza, flessibilità produttiva e automazione

di Sarah Falsone
Ternium: margini in recupero, ma pesano le incertezze globali - Nel primo trimestre 2025, utile in calo ma Ebitda a +19% grazie a minori costi e maggiore efficienza

30 aprile 2025

Ternium: margini in recupero, ma pesano le incertezze globali

Nel primo trimestre 2025, utile in calo ma Ebitda a +19% grazie a minori costi e maggiore efficienza

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli

 I nostri video

11 febbraio 2026

"L'altro volto dell'acciaio" è il nuovo podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell'acciaio. A cura della responsabile ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio