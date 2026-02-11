L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli

Ospite dell’ottava puntata de “L’altro volto dell’acciaio” è Giacomo Mareschi Danieli, Ceo di Danieli Group.

Un racconto che attraversa i suoi anni di formazione e lavoro all’estero, il suo stile di leadership e la sua visione sul futuro del settore siderurgico, europeo e globale. Un percorso fatto di esperienze internazionali – come uno zaino di valori costruito lontano da casa – ma allo stesso tempo profondamente radicato nella storia e nei legami familiari che hanno dato forma al Gruppo Danieli, a partire dalla figura di Cecilia.

Danieli è oggi un leader globale nel plant making e tra i principali produttori europei di acciai speciali: una realtà che investe in tecnologie d’avanguardia e contribuisce a ridefinire il futuro dell’acciaio attraverso innovazione, sostenibilità ed energia nuova.

Al centro del dialogo anche una visione di responsabilità sociale d’impresa che prende forma nella Danieli Academy e in un’attenzione concreta alle future generazioni.