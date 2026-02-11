SIDERWEB - La community dell'acciaio

L'altro volto dell'acciaio: Giacomo Mareschi Danieli

L'ottava puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli imprenditori

11 febbraio 2026

Ospite dell’ottava puntata de “L’altro volto dell’acciaio” è Giacomo Mareschi Danieli, Ceo di Danieli Group.

Un racconto che attraversa i suoi anni di formazione e lavoro all’estero, il suo stile di leadership e la sua visione sul futuro del settore siderurgico, europeo e globale. Un percorso fatto di esperienze internazionali come uno zaino di valori costruito lontano da casa – ma allo stesso tempo profondamente radicato nella storia e nei legami familiari che hanno dato forma al Gruppo Danieli, a partire dalla figura di Cecilia.

Danieli è oggi un leader globale nel plant making e tra i principali produttori europei di acciai speciali: una realtà che investe in tecnologie d’avanguardia e contribuisce a ridefinire il futuro dell’acciaio attraverso innovazione, sostenibilità ed energia nuova.

Al centro del dialogo anche una visione di responsabilità sociale d’impresa che prende forma nella Danieli Academy e in un’attenzione concreta alle future generazioni.
L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni - La settima puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli imprenditori

13 gennaio 2026

L'altro volto dell'acciaio: Francesco Manni

La settima puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli imprenditori

di Redazione siderweb
L'altro volto dell'acciaio: Emma e Antonio Marcegaglia - La sesta puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli imprenditori

10 dicembre 2025

L'altro volto dell'acciaio: Emma e Antonio Marcegaglia

La sesta puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli imprenditori

di Redazione siderweb
L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli - La quinta puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti di imprenditori e manager

4 novembre 2025

L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Cavalli

La quinta puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti di imprenditori e manager

di Redazione siderweb
L'altro volto dell'acciaio: Antonio Gozzi - La quarta puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli imprenditori

13 ottobre 2025

L'altro volto dell'acciaio: Antonio Gozzi

La quarta puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli imprenditori

di Redazione siderweb
L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Pasini - La terza puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli imprenditori

11 settembre 2025

L'altro volto dell'acciaio: Giuseppe Pasini

La terza puntata del podcast di siderweb dedicato alle storie, alle ambizioni e ai vissuti degli imprenditori

di Redazione siderweb
ARTICOLI SIMILI

18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre

7 febbraio 2026

Nei suoi ultimi piani quinquennali, la Cina ha indicato per la siderurgia e, in generale, per la suai ndustria l'obiettivo di orientare le ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio