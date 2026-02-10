SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. La vertenza Sangraf e il nodo della continuità pro...

La vertenza Sangraf e il nodo della continuità produttiva

Sindacati e istituzioni al lavoro per il riavvio dello stabilimento di Narni

10 febbraio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre Header siderweb TG: edizione del 6 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 6 febbraio 2026 Header siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

La vertenza Sangraf e il nodo della continuità produttiva - Sindacati e istituzioni al lavoro per il riavvio dello stabilimento di Narni

10 febbraio 2026

La vertenza Sangraf e il nodo della continuità produttiva

Sindacati e istituzioni al lavoro per il riavvio dello stabilimento di Narni

di Francesca Torricelli
Sanac: tre le proposte sul tavolo - No dei sindacati allo “spacchettamento dell’azienda: «privilegiare l’acquisizione dell’intero complesso»

23 gennaio 2026

Sanac: tre le proposte sul tavolo

No dei sindacati allo “spacchettamento dell’azienda: «privilegiare l’acquisizione dell’intero complesso»

di Gianmario Leone
Liberty Magona, firmato l'accordo per la Cigs - Riguarderà 401 dipendenti dello stabilimento di Piombino fino al 3 luglio 2026

24 giugno 2025

Liberty Magona, firmato l'accordo per la Cigs

Riguarderà 401 dipendenti dello stabilimento di Piombino fino al 3 luglio 2026

di Stefano Gennari
Ex Ilva, è rottura tra Governo e sindacati - Scontro su Cig e chiusure a Novi Ligure e Genova. Urso: «Continua il dialogo con i potenziali investitori»

19 novembre 2025

Ex Ilva, è rottura tra Governo e sindacati

Scontro su Cig e chiusure a Novi Ligure e Genova. Urso: «Continua il dialogo con i potenziali investitori»

di Gianmario Leone
Banda stagnata: gli operatori si attendono aumenti - Scorte della filiera medio-alte Banda stagnata: gli operatori si attendono aumenti - Scorte della filiera medio-alte

28 novembre 2025

Banda stagnata: gli operatori si attendono aumenti

Scorte della filiera medio-alte

di Stefano Ferrari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre

 I nostri video

7 febbraio 2026

Nei suoi ultimi piani quinquennali, la Cina ha indicato per la siderurgia e, in generale, per la suai ndustria l'obiettivo di orientare le ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio