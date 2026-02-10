Acciai piani: prezzi sostenuti più dalle regole che dalla domanda
Prezzi rigidi, scambi contenuti e import sempre più complesso nell’analisi di Stefano Gennari a MERCATO & DINTORNI
10 febbraio 2026
I prezzi degli acciai piani europei restano sotto pressione rialzista nonostante una domanda ancora debole, grazie soprattutto al quadro regolatorio Ue che sta riducendo in modo drastico le alternative di importazione. È questo il messaggio chiave emerso dal webinar MERCATO & DINTORNI di siderweb, durante il quale Stefano Gennari, analista e vicedirettore responsabile, ha tracciato un quadro aggiornato sull’andamento delle materie prime, dei coils e dei principali fattori che stanno guidando i prezzi.
Minerale di ferro: volatilità contenuta ma mercato fragile
Partendo dal minerale di ferro, Gennari ha evidenziato come il prezzo in Cina abbia mostrato nell’ultimo anno e mezzo un andamento altalenante, ma...
Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti
STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre
7 febbraio 2026
Nei suoi ultimi piani quinquennali, la Cina ha indicato per la siderurgia e, in generale, per la suai ndustria l'obiettivo di orientare le ...
