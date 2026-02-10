Acciai piani: prezzi sostenuti più dalle regole che dalla domanda

Prezzi rigidi, scambi contenuti e import sempre più complesso nell’analisi di Stefano Gennari a MERCATO & DINTORNI

I prezzi degli acciai piani europei restano sotto pressione rialzista nonostante una domanda ancora debole, grazie soprattutto al quadro regolatorio Ue che sta riducendo in modo drastico le alternative di importazione. È questo il messaggio chiave emerso dal webinar MERCATO & DINTORNI di siderweb, durante il quale Stefano Gennari, analista e vicedirettore responsabile, ha tracciato un quadro aggiornato sull’andamento delle materie prime, dei coils e dei principali fattori che stanno guidando i prezzi.

Minerale di ferro: volatilità contenuta ma mercato fragile

Partendo dal minerale di ferro, Gennari ha evidenziato come il prezzo in Cina abbia mostrato nell’ultimo anno e mezzo un andamento altalenante, ma...

