Cbam: imprese tra attendismo e scelte coraggiose
Costi incerti, soglia de minimis, possibile estensione del Meccanismo: il punto con l'avv. Comisi a MERCATO & DINTORNI
10 febbraio 2026
Il Cbam è stato negli ultimi anni un Meccanismo in continua evoluzione e non sorprende che abbia suscitato, in molte imprese, un atteggiamento attendista. Accanto alla prudenza, però, si registrano anche reazioni differenti. È il quadro tracciato dall’avvocato Stefano Comisi dello Studio Armella & Associati nel corso del webinar MERCATO & DINTORNI di siderweb, svoltosi questa mattina.
Secondo Comisi, l’approccio cauto di numerose aziende è legato in buona parte a una normativa che, in soli tre anni, è già cambiata più volte. A pesare è soprattutto l’incertezza economica: oggi gli importatori non sono ancora perfettamente in grado di calcolare quanto costeranno, in termini di certificati Cbam, le importazioni effettuate in questi mesi, poiché le quotazioni ufficiali scatteranno solo dal 2027.
Una svolta significativa è arrivata con...
SPECIALI
Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti
STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre
7 febbraio 2026
Nei suoi ultimi piani quinquennali, la Cina ha indicato per la siderurgia e, in generale, per la suai ndustria l'obiettivo di orientare le ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Sarah Falsone
