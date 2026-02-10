Coils: nel 2026 i prezzi saranno spinti da Cbam e Salvaguardia
Sandrini (San Polo Lamiere): «Questo sarà l’anno del disaccoppiamento tra mercato Ue e internazionale»
10 febbraio 2026
Il 2026 si è aperto con una spinta rialzista per le quotazioni dei coils e questa tendenza si consoliderà con il passare dei mesi a causa del combinato di Cbam e Salvaguardia. Questa la visione proposta da Tommaso Sandrini, amministratore delegato di San Polo Lamiere, durante il webinar MERCATO & DINTORNI, dal titolo “Le prospettive per coils e lamiere da treno”, di questa mattina.
Secondo Sandrini, questa propensione al rialzo, alla quale stiamo assistendo in queste prime settimane del nuovo anno, può essere anche letta come la conferma che «il 2026 sarà l’anno del...
Per continuare a leggere accedi o fai la prova gratuita
MERCATI
-
9 febbraio 2026
Travi e laminati: sale la pressione
Richiesti aumenti anche sulle prossime laminazioni
-
9 febbraio 2026
Coils: domanda sottotono ma prezzi sostenuti
Offerte dei produttori europei relativamente elevate per aprile
-
5 febbraio 2026
Nuove pressioni regolatorie e domanda debole mettono alla prova il comparto
-
4 febbraio 2026
Tondo: il mercato si consolida su livelli più elevati
Domanda ancora cauta a valle, ma il contesto dei costi e l'export sostengono il trend rialzista
-
3 febbraio 2026
Lamierino magnetico: tentativi di rilancio
Aumenti frenati dalla domanda
SPECIALI
Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti
STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre
7 febbraio 2026
Nei suoi ultimi piani quinquennali, la Cina ha indicato per la siderurgia e, in generale, per la suai ndustria l'obiettivo di orientare le ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Sarah Falsone
Lascia un Commento