Lamiere da treno: tra rialzi e incertezze di mercato

Savazzi, Manni Sipre: «Prezzi in aumento, ma attenzione a domanda debole, Cbam e nuove barriere commerciali»

Un mercato dalla direzione chiara, quello delle lamiere da treno, ma attraversato da molte incognite. È questo il quadro delineato da Riccardo Savazzi, Sales Manager Flat Products di Manni Sipre, intervenuto al webinar MERCATO & DINTORNI organizzato da siderweb.

I prezzi delle lamiere hanno mostrato un trend rialzista nella parte finale del 2025, che si è ulteriormente rafforzato a inizio 2026. Tuttavia, si tratta di una fase definita «turbolenta» dal manager, in cui le variabili in gioco restano numerose. Tra queste figurano il Cbam e...

