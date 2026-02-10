SIDERWEB - La community dell'acciaio

Tata International e Mercuria: alleanza nel trading globale

Nasce una joint venture su energia, metalli e commodity agricole per rafforzare la presenza sui mercati internazionali

10 febbraio 2026

Tata Steel cresce nonostante il contesto difficile - Ebitda in forte aumento nei primi nove mesi e miglior trimestre di sempre

6 febbraio 2026

Tata Steel cresce nonostante il contesto difficile

Ebitda in forte aumento nei primi nove mesi e miglior trimestre di sempre

di Sarah Falsone
Tata Steel firma un MoU con il governo dello Jharkhand - L’intesa riguarda le prospettive d’investimento per la realizzazione di un impianto produttivo green nella regione

21 gennaio 2026

Tata Steel firma un MoU con il governo dello Jharkhand

L’intesa riguarda le prospettive d’investimento per la realizzazione di un impianto produttivo green nella regione

di Federico Fusca
Tata Steel Nederland lancia una nuova linea per l’acciaio da imballaggio - Tecnologia TCCT, minore impatto ambientale e adeguamento anticipato alle norme europee

16 gennaio 2026

Tata Steel Nederland lancia una nuova linea per l’acciaio da imballaggio

Tecnologia TCCT, minore impatto ambientale e adeguamento anticipato alle norme europee

di Stefano Gennari
Tata Steel riavvia il CSP di Jamshedpur - Primi coils laminati con successo dopo l’upgrade tecnologico di SMS group: spessori più sottili e qualità superiore

15 gennaio 2026

Tata Steel riavvia il CSP di Jamshedpur

Primi coils laminati con successo dopo l’upgrade tecnologico di SMS group: spessori più sottili e qualità superiore

di Sarah Falsone
Tata Steel avvia la trasformazione di Port Talbot - Iniziati i lavori preparatori per uno dei più grandi forni elettrici al mondo

13 gennaio 2026

Tata Steel avvia la trasformazione di Port Talbot

Iniziati i lavori preparatori per uno dei più grandi forni elettrici al mondo

di Stefano Gennari
