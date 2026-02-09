SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Nucor spinge ancora i prezzi degli HRC

Nucor spinge ancora i prezzi degli HRC

Quarto rialzo consecutivo del consumer spot price e segnali di rafforzamento dal mercato spot Usa

9 febbraio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Mercato Usa in tensione - Rottame in rialzo e acciai finiti sui livelli più alti degli ultimi mesi, tra meteo avverso, offerta rigida e dazi

5 febbraio 2026

Mercato Usa in tensione

Rottame in rialzo e acciai finiti sui livelli più alti degli ultimi mesi, tra meteo avverso, offerta rigida e dazi

di Stefano Gennari
Accordo Usa-India, Jindal: «Avrà effetti positivi anche per l’acciaio» - Secondo il presidente di Jindal Steel, l’intesa «aumenterà sicurezza di input produttivi e competitività del settore»

4 febbraio 2026

Accordo Usa-India, Jindal: «Avrà effetti positivi anche per l’acciaio»

Secondo il presidente di Jindal Steel, l’intesa «aumenterà sicurezza di input produttivi e competitività del settore»

di Federico Fusca
Produzione siderurgica Usa in crescita: +3,4% annuo - Lieve calo rispetto alla settimana precedente ma in aumento nel cumulato da inizio 2026

3 febbraio 2026

Produzione siderurgica Usa in crescita: +3,4% annuo

Lieve calo rispetto alla settimana precedente ma in aumento nel cumulato da inizio 2026

di Sarah Falsone
Usa, import di acciaio in calo nel 2025 - Nell’anno sono cresciuti gli acquisti di tubi in inox, lamiere stagnate, condotte e prodotti per oil & gas

2 febbraio 2026

Usa, import di acciaio in calo nel 2025

Nell’anno sono cresciuti gli acquisti di tubi in inox, lamiere stagnate, condotte e prodotti per oil & gas

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre Header siderweb TG: edizione del 6 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 6 febbraio 2026 Header siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Mercato Usa in tensione - Rottame in rialzo e acciai finiti sui livelli più alti degli ultimi mesi, tra meteo avverso, offerta rigida e dazi

5 febbraio 2026

Mercato Usa in tensione

Rottame in rialzo e acciai finiti sui livelli più alti degli ultimi mesi, tra meteo avverso, offerta rigida e dazi

di Stefano Gennari
Accordo Usa-India, Jindal: «Avrà effetti positivi anche per l’acciaio» - Secondo il presidente di Jindal Steel, l’intesa «aumenterà sicurezza di input produttivi e competitività del settore»

4 febbraio 2026

Accordo Usa-India, Jindal: «Avrà effetti positivi anche per l’acciaio»

Secondo il presidente di Jindal Steel, l’intesa «aumenterà sicurezza di input produttivi e competitività del settore»

di Federico Fusca
Produzione siderurgica Usa in crescita: +3,4% annuo - Lieve calo rispetto alla settimana precedente ma in aumento nel cumulato da inizio 2026

3 febbraio 2026

Produzione siderurgica Usa in crescita: +3,4% annuo

Lieve calo rispetto alla settimana precedente ma in aumento nel cumulato da inizio 2026

di Sarah Falsone
Usa, import di acciaio in calo nel 2025 - Nell’anno sono cresciuti gli acquisti di tubi in inox, lamiere stagnate, condotte e prodotti per oil & gas

2 febbraio 2026

Usa, import di acciaio in calo nel 2025

Nell’anno sono cresciuti gli acquisti di tubi in inox, lamiere stagnate, condotte e prodotti per oil & gas

di Federico Fusca
Nucor spinge ancora i prezzi degli HRC - Quarto rialzo consecutivo del consumer spot price e segnali di rafforzamento dal mercato spot Usa

9 febbraio 2026

Nucor spinge ancora i prezzi degli HRC

Quarto rialzo consecutivo del consumer spot price e segnali di rafforzamento dal mercato spot Usa

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre

 I nostri video

7 febbraio 2026

Nei suoi ultimi piani quinquennali, la Cina ha indicato per la siderurgia e, in generale, per la suai ndustria l'obiettivo di orientare le ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio