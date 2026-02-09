SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. “Ambiente Svenduto”, 21 imputati rinviati a giudiz...

“Ambiente Svenduto”, 21 imputati rinviati a giudizio

Il gup di Potenza dispone il processo per il presunto disastro ambientale dell’ex Ilva: prima udienza il 21 aprile

9 febbraio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

AdI, si avvicina la ripartenza di Afo2 - È in corso la visita a Taranto dei consulenti di Flacks Group. Ue: approvato il prestito statale da 390 milioni di euro

9 febbraio 2026

AdI, si avvicina la ripartenza di Afo2

È in corso la visita a Taranto dei consulenti di Flacks Group. Ue: approvato il prestito statale da 390 milioni di euro

di Gianmario Leone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre Header siderweb TG: edizione del 6 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 6 febbraio 2026 Header siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

AdI, si avvicina la ripartenza di Afo2 - È in corso la visita a Taranto dei consulenti di Flacks Group. Ue: approvato il prestito statale da 390 milioni di euro

9 febbraio 2026

AdI, si avvicina la ripartenza di Afo2

È in corso la visita a Taranto dei consulenti di Flacks Group. Ue: approvato il prestito statale da 390 milioni di euro

di Gianmario Leone
“Ambiente Svenduto”, 21 imputati rinviati a giudizio - Il gup di Potenza dispone il processo per il presunto disastro ambientale dell’ex Ilva: prima udienza il 21 aprile

9 febbraio 2026

“Ambiente Svenduto”, 21 imputati rinviati a giudizio

Il gup di Potenza dispone il processo per il presunto disastro ambientale dell’ex Ilva: prima udienza il 21 aprile

di Gianmario Leone
"Ambiente Svenduto", il 9 settembre saranno ascoltati i difensori - Ieri a Potenza una nuova udienza del processo sul presunto disastro ambientale provocato dall'ex Ilva sotto i Riva

16 luglio 2025

"Ambiente Svenduto", il 9 settembre saranno ascoltati i difensori

Ieri a Potenza una nuova udienza del processo sul presunto disastro ambientale provocato dall'ex Ilva sotto i Riva

di Gianmario Leone
Ex Ilva: “Ambiente Svenduto” riparte a Potenza - Il procedimento riprende dopo l'annullamento della sentenza di primo grado

21 marzo 2025

Ex Ilva: “Ambiente Svenduto” riparte a Potenza

Il procedimento riprende dopo l'annullamento della sentenza di primo grado

di Gianmario Leone
Ex Ilva: pubblicato il nuovo bando per la vendita degli asset - Al centro, obbligo di decarbonizzazione, tutela occupazionale e investimenti nei forni elettrici

7 agosto 2025

Ex Ilva: pubblicato il nuovo bando per la vendita degli asset

Al centro, obbligo di decarbonizzazione, tutela occupazionale e investimenti nei forni elettrici

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre

 I nostri video

7 febbraio 2026

Nei suoi ultimi piani quinquennali, la Cina ha indicato per la siderurgia e, in generale, per la suai ndustria l'obiettivo di orientare le ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio