SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Agenda: webinar e trimestrali

Agenda: webinar e trimestrali

Gli appuntamenti principali della settimana per la filiera dell'acciaio

9 febbraio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre Header siderweb TG: edizione del 6 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 6 febbraio 2026 Header siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Agenda: webinar e trimestrali - Gli appuntamenti principali della settimana per la filiera dell'acciaio

9 febbraio 2026

Agenda: webinar e trimestrali

Gli appuntamenti principali della settimana per la filiera dell'acciaio

di Sarah Falsone
Agenda: eventi e trimestrali - Gli eventi principali della settimana per la filiera dell'acciaio

17 febbraio 2025

Agenda: eventi e trimestrali

Gli eventi principali della settimana per la filiera dell'acciaio

di Elisa Bonomelli
Agenda: settimana di trimestrali - Gli appuntamenti principali per la filiera dell’acciaio. Il 6 maggio torna Made in Steel

28 aprile 2025

Agenda: settimana di trimestrali

Gli appuntamenti principali per la filiera dell’acciaio. Il 6 maggio torna Made in Steel

di Elisa Bonomelli
MERCATO & DINTORNI: prospettive per coils e lamiere da treno - Il 10 febbraio i piani sotto la lente nel webinar siderweb. Con Sandrini (San Polo Lamiere) e Savazzi (Manni Sipre)

28 gennaio 2026

MERCATO & DINTORNI: prospettive per coils e lamiere da treno

Il 10 febbraio i piani sotto la lente nel webinar siderweb. Con Sandrini (San Polo Lamiere) e Savazzi (Manni Sipre)

di Redazione siderweb
Produzione industriale italiana in calo a febbraio - In contrazione anche nel trimestre dicembre-febbraio. Unico settore in crescita è l’energia

10 aprile 2025

Produzione industriale italiana in calo a febbraio

In contrazione anche nel trimestre dicembre-febbraio. Unico settore in crescita è l’energia

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre

 I nostri video

7 febbraio 2026

Nei suoi ultimi piani quinquennali, la Cina ha indicato per la siderurgia e, in generale, per la suai ndustria l'obiettivo di orientare le ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio