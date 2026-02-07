STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre
In questa puntata l’analisi della strategia del Dragone di puntare su prodotti ad alto e altissimo valore aggiunto
7 febbraio 2026
Nei suoi ultimi piani quinquennali, la Cina ha indicato per la siderurgia e, in generale, per la sua industria l’obiettivo di orientare le produzioni verso una maggiore qualità e una massiccia applicazione delle tecnologie avanzate. L’orizzonte è chiaro: privilegiare gli acciai a più alto valore aggiunto, limitando le produzioni di base. L’esempio più significativo dell’evoluzione in atto è rappresentato dagli acciai arricchiti con le terre rare.
In questa puntata ci concentriamo sulla decisione cinese di accelerare su questa particolare categoria di prodotti, prendendo in considerazione sia i fattori di rischio sia quegli elementi che potrebbero essere d'ispirazione per l’acciaio italiano ed europeo.
Ad aiutarci nella nostra analisi l’intervento di Carlo Mapelli (Politecnico di Milano).
