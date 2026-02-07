STEEL FOCUS – Acciai con terre rare, l’esempio di una Cina che vuol correre

Nei suoi ultimi piani quinquennali, la Cina ha indicato per la siderurgia e, in generale, per la sua industria l’obiettivo di orientare le produzioni verso una maggiore qualità e una massiccia applicazione delle tecnologie avanzate. L’orizzonte è chiaro: privilegiare gli acciai a più alto valore aggiunto, limitando le produzioni di base. L’esempio più significativo dell’evoluzione in atto è rappresentato dagli acciai arricchiti con le terre rare.

In questa puntata ci concentriamo sulla decisione cinese di accelerare su questa particolare categoria di prodotti, prendendo in considerazione sia i fattori di rischio sia quegli elementi che potrebbero essere d'ispirazione per l’acciaio italiano ed europeo.

Ad aiutarci nella nostra analisi l’intervento di Carlo Mapelli (Politecnico di Milano).

Le precedenti puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme gratuite.

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.





STEEL FOCUS è sponsorizzato da Gruppo Piantoni GAP SPA.