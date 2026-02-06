SIDERWEB - La community dell'acciaio

Australia: il 2026 inizia con una crescita dell’export di minerale

I principali Paesi clienti sono stati la Cina, la Corea del Sud e il Giappone

6 febbraio 2026

Australia: il 2026 inizia con una crescita dell’export di minerale

I principali Paesi clienti sono stati la Cina, la Corea del Sud e il Giappone

di Federico Fusca
