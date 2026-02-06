SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. siderweb TG: Flacks ed ex Ilva, prezzi e Cbam

siderweb TG: Flacks ed ex Ilva, prezzi e Cbam

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

6 febbraio 2026

lettura-notizia
scarica PDF

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il via libera del governo alla trattativa esclusiva con Flacks Group per l'ex Ilva, i prezzi siderweb e l'allarme di Assofond sui rischi dovuti al Cbam.

Il siderweb TG è offerto da

Sponsor tg 2025
S. G.   
 Cerca tutti gli articoli di Stefano Gennari


Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 6 febbraio 2026 siderweb TG: edizione del 6 febbraio 2026 Header siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 Header STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza
Altri video

ARTICOLI SIMILI

siderweb TG: Flacks ed ex Ilva, prezzi e Cbam - Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

6 febbraio 2026

siderweb TG: Flacks ed ex Ilva, prezzi e Cbam

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

di Stefano Gennari
siderweb TG: mercato, Cbam ed ex Ilva - Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

12 dicembre 2025

siderweb TG: mercato, Cbam ed ex Ilva

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

di Stefano Gennari
siderweb TG: il piano di Flacks per l'ex Ilva - Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

9 gennaio 2026

siderweb TG: il piano di Flacks per l'ex Ilva

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

di Stefano Gennari
Ex Ilva, commissari chiedono a Bedrock e Flacks di concretizzare le offerte - Urso: il decreto del 1° dicembre contiene misure importanti e va considerato «un piano di rilancio produttivo»

10 dicembre 2025

Ex Ilva, commissari chiedono a Bedrock e Flacks di concretizzare le offerte

Urso: il decreto del 1° dicembre contiene misure importanti e va considerato «un piano di rilancio produttivo»

di Gianmario Leone
Ghisa: il Cbam trascina i prezzi verso l’alto - I costi legati al Meccanismo frenano trattative e acquisti Ghisa: il Cbam trascina i prezzi verso l’alto - I costi legati al Meccanismo frenano trattative e acquisti

29 gennaio 2026

Ghisa: il Cbam trascina i prezzi verso l’alto

I costi legati al Meccanismo frenano trattative e acquisti

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG: edizione del 6 febbraio 2026

 I nostri video

6 febbraio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il via libera del governo alla trattativa esclusiva con Flacks Group per l'ex Ilva, ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio