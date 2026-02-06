siderweb TG: Flacks ed ex Ilva, prezzi e Cbam
Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG
6 febbraio 2026
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il via libera del governo alla trattativa esclusiva con Flacks Group per l'ex Ilva, i prezzi siderweb e l'allarme di Assofond sui rischi dovuti al Cbam.
5 febbraio 2026
Nuove pressioni regolatorie e domanda debole mettono alla prova il comparto
4 febbraio 2026
Tondo: il mercato si consolida su livelli più elevati
Domanda ancora cauta a valle, ma il contesto dei costi e l'export sostengono il trend rialzista
3 febbraio 2026
Lamierino magnetico: tentativi di rilancio
Aumenti frenati dalla domanda
3 febbraio 2026
Acciai speciali lunghi: passano i primi aumenti
Prezzi in rialzo a gennaio, consegne più lunghe e offerta più rigida
2 febbraio 2026
Coils: prezzi in rafforzamento, ma il mercato resta in attesa
I vincoli all'import sostengono le quotazioni, mentre scorte elevate e consume debole frenano gli scambi
Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti
