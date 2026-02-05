SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Mercato Usa in tensione

Mercato Usa in tensione

Rottame in rialzo e acciai finiti sui livelli più alti degli ultimi mesi, tra meteo avverso, offerta rigida e dazi

5 febbraio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 Header STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza Header siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Mercato Usa in tensione - Rottame in rialzo e acciai finiti sui livelli più alti degli ultimi mesi, tra meteo avverso, offerta rigida e dazi

5 febbraio 2026

Mercato Usa in tensione

Rottame in rialzo e acciai finiti sui livelli più alti degli ultimi mesi, tra meteo avverso, offerta rigida e dazi

di Stefano Gennari
Rottame: mercato internazionale in rialzo - In Turchia prezzi in costante crescita da fine gennaio, sostenuti dai rialzi nei mercati Ue e Usa

13 marzo 2025

Rottame: mercato internazionale in rialzo

In Turchia prezzi in costante crescita da fine gennaio, sostenuti dai rialzi nei mercati Ue e Usa

di Stefano Gennari
Rottame in Turchia: prezzi più alti, ma margini sotto pressione - La debolezza della domanda siderurgica frena nuovi rialzi

22 gennaio 2026

Rottame in Turchia: prezzi più alti, ma margini sotto pressione

La debolezza della domanda siderurgica frena nuovi rialzi

di Stefano Gennari
Nucor aumenta ancora il prezzo spot degli HRC - Il mercato Usa dei coils mostra segnali di stabilizzazione tra allungamento dei lead time e offerta più tesa

4 novembre 2025

Nucor aumenta ancora il prezzo spot degli HRC

Il mercato Usa dei coils mostra segnali di stabilizzazione tra allungamento dei lead time e offerta più tesa

di Stefano Gennari
Rottame, la Turchia riparte da 370+ $/t CFR - Il sentiment è rimasto improntato alla tenuta. Le acciaierie turche accelerano però sulla diversificazione degli input Rottame, la Turchia riparte da 370+ $/t CFR - Il sentiment è rimasto improntato alla tenuta. Le acciaierie turche accelerano però sulla diversificazione degli input

9 gennaio 2026

Rottame, la Turchia riparte da 370+ $/t CFR

Il sentiment è rimasto improntato alla tenuta. Le acciaierie turche accelerano però sulla diversificazione degli input

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI 20/01/2026 | Intervista ad Antonio Gozzi (Federacciai e Duferco Italia Holding)

 I nostri video

3 febbraio 2026

Intervento del presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, durante il webinar MERCATO & DINTORNI del 20 gennaio 2026. Nel suo ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio