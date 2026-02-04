SIDERWEB - La community dell'acciaio

Il riciclo europeo spinge sui materiali “Made in Europe”

Secondo Recycling Europe servono incentivi, appalti verdi e norme più semplici per sostenere la circolarità

4 febbraio 2026

ARTICOLI SIMILI

Il riciclo europeo spinge sui materiali “Made in Europe” - Secondo Recycling Europe servono incentivi, appalti verdi e norme più semplici per sostenere la circolarità

4 febbraio 2026

Il riciclo europeo spinge sui materiali “Made in Europe”

Secondo Recycling Europe servono incentivi, appalti verdi e norme più semplici per sostenere la circolarità

di Stefano Gennari
L’Italia sigla il non-paper sulla siderurgia europea a Parigi - Urso: «L’Europa difenda la sua industria»

3 marzo 2025

L’Italia sigla il non-paper sulla siderurgia europea a Parigi

Urso: «L’Europa difenda la sua industria»

di Sarah Falsone
Recycling Europe: «No all’etichetta “acciaio green”» - L’associazione contraria a «un approccio unico basato su metodologie o standard “a scala progressiva”»

18 novembre 2025

Recycling Europe: «No all’etichetta “acciaio green”»

L’associazione contraria a «un approccio unico basato su metodologie o standard “a scala progressiva”»

di Federico Fusca
Piano d'azione Ue: energia, Cbam, difesa commerciale, circolarità - Nel documento definitivo, diventata un'ipotesi l'introduzione del "melted and poured"

19 marzo 2025

Piano d'azione Ue: energia, Cbam, difesa commerciale, circolarità

Nel documento definitivo, diventata un'ipotesi l'introduzione del "melted and poured"

di Stefano Gennari
MERCATO & DINTORNI: acciai piani al carbonio sotto la lente - Giovedì 2 ottobre appuntamento con il webinar targato siderweb. Ospite Enrico Paladini (Marcegaglia)

29 settembre 2025

MERCATO & DINTORNI: acciai piani al carbonio sotto la lente

Giovedì 2 ottobre appuntamento con il webinar targato siderweb. Ospite Enrico Paladini (Marcegaglia)

di Redazione siderweb
SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

MERCATO & DINTORNI 20/01/2026 | Intervista ad Antonio Gozzi (Federacciai e Duferco Italia Holding)

3 febbraio 2026

Intervento del presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, durante il webinar MERCATO & DINTORNI del 20 gennaio 2026. Nel suo ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio