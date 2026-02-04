SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Gerdau: riparte l’impianto di Maracanaú dopo il re...

Gerdau: riparte l’impianto di Maracanaú dopo il revamping

Il gruppo rafforza la presenza nel nord-est del Brasile con la produzione di billette da 12 metri per i propri laminatoi

4 febbraio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Il Nord America traina i conti di Gerdau - Ebitda in miglioramento. Il Cfo Japur: «Priorità a investimenti che favoriranno la competitività dei costi»

3 novembre 2025

Il Nord America traina i conti di Gerdau

Ebitda in miglioramento. Il Cfo Japur: «Priorità a investimenti che favoriranno la competitività dei costi»

di Sarah Falsone
Brasile: industria siderurgica sotto pressione - «Settore al limite» avverte Gerdau, margini in caduta e 35% di capacità inutilizzata

29 agosto 2025

Brasile: industria siderurgica sotto pressione

«Settore al limite» avverte Gerdau, margini in caduta e 35% di capacità inutilizzata

di Sarah Falsone
Gerdau acquisisce Klöckner Brasil - Il produttore di lunghi brasiliano vuole espandere la sua presenza nel mercato dei piani

17 marzo 2025

Gerdau acquisisce Klöckner Brasil

Il produttore di lunghi brasiliano vuole espandere la sua presenza nel mercato dei piani

di Sarah Falsone
Gerdau assume il pieno controllo di Gerdau Summit - Il produttore brasiliano rileverà le quote di Sumitomo Corporation e Japan Steel Works per 32,6 milioni di dollari

22 novembre 2024

Gerdau assume il pieno controllo di Gerdau Summit

Il produttore brasiliano rileverà le quote di Sumitomo Corporation e Japan Steel Works per 32,6 milioni di dollari

di Stefano Gennari
Gerdau potrebbe essere aiutata dai possibili dazi Usa - Pronta una campagna di comunicazione per sottolineare i vantaggi della sua presenza nel mercato statunitense

11 novembre 2024

Gerdau potrebbe essere aiutata dai possibili dazi Usa

Pronta una campagna di comunicazione per sottolineare i vantaggi della sua presenza nel mercato statunitense

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 Header STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza Header siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Il Nord America traina i conti di Gerdau - Ebitda in miglioramento. Il Cfo Japur: «Priorità a investimenti che favoriranno la competitività dei costi»

3 novembre 2025

Il Nord America traina i conti di Gerdau

Ebitda in miglioramento. Il Cfo Japur: «Priorità a investimenti che favoriranno la competitività dei costi»

di Sarah Falsone
Brasile: industria siderurgica sotto pressione - «Settore al limite» avverte Gerdau, margini in caduta e 35% di capacità inutilizzata

29 agosto 2025

Brasile: industria siderurgica sotto pressione

«Settore al limite» avverte Gerdau, margini in caduta e 35% di capacità inutilizzata

di Sarah Falsone
Gerdau acquisisce Klöckner Brasil - Il produttore di lunghi brasiliano vuole espandere la sua presenza nel mercato dei piani

17 marzo 2025

Gerdau acquisisce Klöckner Brasil

Il produttore di lunghi brasiliano vuole espandere la sua presenza nel mercato dei piani

di Sarah Falsone
Gerdau assume il pieno controllo di Gerdau Summit - Il produttore brasiliano rileverà le quote di Sumitomo Corporation e Japan Steel Works per 32,6 milioni di dollari

22 novembre 2024

Gerdau assume il pieno controllo di Gerdau Summit

Il produttore brasiliano rileverà le quote di Sumitomo Corporation e Japan Steel Works per 32,6 milioni di dollari

di Stefano Gennari
Gerdau potrebbe essere aiutata dai possibili dazi Usa - Pronta una campagna di comunicazione per sottolineare i vantaggi della sua presenza nel mercato statunitense

11 novembre 2024

Gerdau potrebbe essere aiutata dai possibili dazi Usa

Pronta una campagna di comunicazione per sottolineare i vantaggi della sua presenza nel mercato statunitense

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI 20/01/2026 | Intervista ad Antonio Gozzi (Federacciai e Duferco Italia Holding)

 I nostri video

3 febbraio 2026

Intervento del presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, durante il webinar MERCATO & DINTORNI del 20 gennaio 2026. Nel suo ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio