SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Cbam, l'allarme dei sindacati ucraini sulla sideru...

Cbam, l'allarme dei sindacati ucraini sulla siderurgia

Chiesto a Bruxelles un periodo transitorio per evitare gravi impatti economici

4 febbraio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 Header STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza Header siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Cbam, l'allarme dei sindacati ucraini sulla siderurgia - Chiesto a Bruxelles un periodo transitorio per evitare gravi impatti economici

4 febbraio 2026

Cbam, l'allarme dei sindacati ucraini sulla siderurgia

Chiesto a Bruxelles un periodo transitorio per evitare gravi impatti economici

di Stefano Gennari
Ucraina: il Cbam Ue preoccupa Metinvest - «Mancano due mesi alla sua introduzione e ancora non sappiamo quanto pagheremo»

10 novembre 2025

Ucraina: il Cbam Ue preoccupa Metinvest

«Mancano due mesi alla sua introduzione e ancora non sappiamo quanto pagheremo»

di Stefano Gennari
ArcelorMittal Kryvyi Rih ferma il reparto blooming - Cbam e caro energia hanno reso la produzione economicamente insostenibile

26 gennaio 2026

ArcelorMittal Kryvyi Rih ferma il reparto blooming

Cbam e caro energia hanno reso la produzione economicamente insostenibile

di Stefano Gennari
Cbam esteso a 180 prodotti a valle, ma a partire dal 2028 - Presentato oggi il pacchetto con stretta anti-elusione. Eurofer: «servono misure a prova di falle fin dal primo giorno»

17 dicembre 2025

Cbam esteso a 180 prodotti a valle, ma a partire dal 2028

Presentato oggi il pacchetto con stretta anti-elusione. Eurofer: «servono misure a prova di falle fin dal primo giorno»

di Sarah Falsone
Eurofer: per il settore dell'acciaio domina ancora l'incertezza - Prospettive di consumo per il 2025 e 2026 offuscate da dazi Usa e debole situazione nei settori manifatturieri

15 settembre 2025

Eurofer: per il settore dell'acciaio domina ancora l'incertezza

Prospettive di consumo per il 2025 e 2026 offuscate da dazi Usa e debole situazione nei settori manifatturieri

di Gianfranco Tosini
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI 20/01/2026 | Intervista ad Antonio Gozzi (Federacciai e Duferco Italia Holding)

 I nostri video

3 febbraio 2026

Intervento del presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, durante il webinar MERCATO & DINTORNI del 20 gennaio 2026. Nel suo ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio