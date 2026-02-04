SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Praga chiede una riforma del mercato europeo del c...

Praga chiede una riforma del mercato europeo del carbonio

Il premier ceco Andrej Babiš propone un tetto ai permessi ETS e il rinvio dell’ETS2 per tutelare la competitività

4 febbraio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Urso: «Servono riforme radicali a sostegno degli energivori» - Ieri al Mimit si è discusso di Cbam, Ets, misure di salvaguardia e Piani d’azione europei

3 febbraio 2026

Urso: «Servono riforme radicali a sostegno degli energivori»

Ieri al Mimit si è discusso di Cbam, Ets, misure di salvaguardia e Piani d’azione europei

di Federico Fusca
La Turchia lancia il sistema ETS e accelera sulla transizione verde - Fase pilota fino al 2027 e piena operatività dal 2028 per ridurre le emissioni e mitigare l’impatto del Cbam europeo

26 gennaio 2026

La Turchia lancia il sistema ETS e accelera sulla transizione verde

Fase pilota fino al 2027 e piena operatività dal 2028 per ridurre le emissioni e mitigare l’impatto del Cbam europeo

di Sarah Falsone
Cbam: le implicazioni per Regno Unito e Ucraina - Possibili esenzioni per Londra dopo il collegamento dei mercati ETS, forte impatto per l’export di Kyiv

18 dicembre 2025

Cbam: le implicazioni per Regno Unito e Ucraina

Possibili esenzioni per Londra dopo il collegamento dei mercati ETS, forte impatto per l’export di Kyiv

di Sarah Falsone
Gozzi (Federacciai): «Quote Ets gratuite vanno prorogate oltre il 2030» - «L’industria europea è sotto attacco: la concorrenza cinese rischia di travolgere intere filiere»

4 dicembre 2025

Gozzi (Federacciai): «Quote Ets gratuite vanno prorogate oltre il 2030»

«L’industria europea è sotto attacco: la concorrenza cinese rischia di travolgere intere filiere»

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 Header STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza Header siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Urso: «Servono riforme radicali a sostegno degli energivori» - Ieri al Mimit si è discusso di Cbam, Ets, misure di salvaguardia e Piani d’azione europei

3 febbraio 2026

Urso: «Servono riforme radicali a sostegno degli energivori»

Ieri al Mimit si è discusso di Cbam, Ets, misure di salvaguardia e Piani d’azione europei

di Federico Fusca
La Turchia lancia il sistema ETS e accelera sulla transizione verde - Fase pilota fino al 2027 e piena operatività dal 2028 per ridurre le emissioni e mitigare l’impatto del Cbam europeo

26 gennaio 2026

La Turchia lancia il sistema ETS e accelera sulla transizione verde

Fase pilota fino al 2027 e piena operatività dal 2028 per ridurre le emissioni e mitigare l’impatto del Cbam europeo

di Sarah Falsone
Cbam: le implicazioni per Regno Unito e Ucraina - Possibili esenzioni per Londra dopo il collegamento dei mercati ETS, forte impatto per l’export di Kyiv

18 dicembre 2025

Cbam: le implicazioni per Regno Unito e Ucraina

Possibili esenzioni per Londra dopo il collegamento dei mercati ETS, forte impatto per l’export di Kyiv

di Sarah Falsone
Gozzi (Federacciai): «Quote Ets gratuite vanno prorogate oltre il 2030» - «L’industria europea è sotto attacco: la concorrenza cinese rischia di travolgere intere filiere»

4 dicembre 2025

Gozzi (Federacciai): «Quote Ets gratuite vanno prorogate oltre il 2030»

«L’industria europea è sotto attacco: la concorrenza cinese rischia di travolgere intere filiere»

di Federico Fusca
Praga chiede una riforma del mercato europeo del carbonio - Il premier ceco Andrej Babiš propone un tetto ai permessi ETS e il rinvio dell’ETS2 per tutelare la competitività

4 febbraio 2026

Praga chiede una riforma del mercato europeo del carbonio

Il premier ceco Andrej Babiš propone un tetto ai permessi ETS e il rinvio dell’ETS2 per tutelare la competitività

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI 20/01/2026 | Intervista ad Antonio Gozzi (Federacciai e Duferco Italia Holding)

 I nostri video

3 febbraio 2026

Intervento del presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, durante il webinar MERCATO & DINTORNI del 20 gennaio 2026. Nel suo ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio