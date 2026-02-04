SIDERWEB - La community dell'acciaio

Accordo Usa-India, Jindal: «Avrà effetti positivi anche per l’acciaio»

Secondo il presidente di Jindal Steel, l’intesa «aumenterà sicurezza di input produttivi e competitività del settore»

4 febbraio 2026

JSW Salem: messo in funzione un nuovo impianto Danieli - Ora, tutte e tre le piattaforme di colata presenti nell'acciaieria indiana sono dell’impiantista italiano

2 febbraio 2026

JSW Salem: messo in funzione un nuovo impianto Danieli

Ora, tutte e tre le piattaforme di colata presenti nell'acciaieria indiana sono dell’impiantista italiano

di Federico Fusca
Il Brasile imporrà dazi sull’acciaio preverniciato da India e Cina - Le misure antidumping definitive avranno una durata di cinque anni

30 gennaio 2026

Il Brasile imporrà dazi sull’acciaio preverniciato da India e Cina

Le misure antidumping definitive avranno una durata di cinque anni

di Federico Fusca
Accordo Ue-India: opportunità e incognite per l'acciaio europeo - Šefčovič: «Abbiamo trovato un punto di equilibrio all’interno dei limiti già stabiliti»

28 gennaio 2026

Accordo Ue-India: opportunità e incognite per l'acciaio europeo

Šefčovič: «Abbiamo trovato un punto di equilibrio all’interno dei limiti già stabiliti»

di Stefano Gennari
Vecchiato consolida la presenza nel mercato indiano della forgiatura - A tre anni dall’ingresso in India, si aggiudica tre importanti contratti per impianti di forgiatura a stampo aperto

27 gennaio 2026

Vecchiato consolida la presenza nel mercato indiano della forgiatura

A tre anni dall’ingresso in India, si aggiudica tre importanti contratti per impianti di forgiatura a stampo aperto

di Sarah Falsone
Lascia un Commento

Header siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 Header STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza Header siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

3 febbraio 2026

Intervento del presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, durante il webinar MERCATO & DINTORNI del 20 gennaio 2026. Nel suo ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio