Hyundai ha avviato la produzione in serie di fogli a basse emissioni

Il colosso sudcoreano ora punta ad allargare la gamma prodotti green per l’automotive e il powergen

4 febbraio 2026

Hyundai Steel: aumento di capitale per l’impianto in Louisiana - Investimento complessivo pari a 5,8 miliardi e capacità prevista di 2,7 milioni di tonnellate annue

27 gennaio 2026

Hyundai Steel: aumento di capitale per l’impianto in Louisiana

Investimento complessivo pari a 5,8 miliardi e capacità prevista di 2,7 milioni di tonnellate annue

di Sarah Falsone
Hyundai Steel riduce la capacità di tondo a Incheon e Pohang - Taglio del 25% della capacità produttiva e focus sugli impianti più efficienti

21 gennaio 2026

Hyundai Steel riduce la capacità di tondo a Incheon e Pohang

Taglio del 25% della capacità produttiva e focus sugli impianti più efficienti

di Sarah Falsone
Danieli riceve una commessa da 650 milioni di dollari da Hyundai Steel - L’impiantista fornirà Dri, forni e attrezzatura per il nuovo stabilimento Usa del colosso sudcoreano

9 gennaio 2026

Danieli riceve una commessa da 650 milioni di dollari da Hyundai Steel

L’impiantista fornirà Dri, forni e attrezzatura per il nuovo stabilimento Usa del colosso sudcoreano

di Federico Fusca
Hyundai Steel realizzerà un Dri a idrogeno a Dangjin - L’impianto pilota servirà per testare nuove tecnologie da utilizzare nel sito in costruzione negli Usa

8 gennaio 2026

Hyundai Steel realizzerà un Dri a idrogeno a Dangjin

L’impianto pilota servirà per testare nuove tecnologie da utilizzare nel sito in costruzione negli Usa

di Federico Fusca
siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026
STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all'insegna dell'incertezza
siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

MERCATO & DINTORNI 20/01/2026 | Intervista ad Antonio Gozzi (Federacciai e Duferco Italia Holding)

3 febbraio 2026

Intervento del presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, durante il webinar MERCATO & DINTORNI del 20 gennaio 2026. Nel suo ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio