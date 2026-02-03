SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Baowu rafforza la propria presenza nel progetto Si...

Baowu rafforza la propria presenza nel progetto Simandou

Controllo di fatto sui Blocchi 1 e 2 del progetto guineano grazie alla quota salita al 51%

3 febbraio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Cina, arrivato il primo carico di minerale da Simandou - Un passo chiave nella strategia di Pechino per diversificare le forniture del principale input siderurgico

19 gennaio 2026

Cina, arrivato il primo carico di minerale da Simandou

Un passo chiave nella strategia di Pechino per diversificare le forniture del principale input siderurgico

di Stefano Gennari
Prima spedizione commerciale di minerale di ferro da Simandou - L'aumento della domanda di navi Capesize ha spinto le tariffe giornaliere a un massimo di due anni

4 dicembre 2025

Prima spedizione commerciale di minerale di ferro da Simandou

L'aumento della domanda di navi Capesize ha spinto le tariffe giornaliere a un massimo di due anni

di Sarah Falsone
Simandou, inaugurata la nuova miniera di minerale ad alto tenore - Prende il via l’iniziativa mineraria che punta a esportare fino a 120 milioni di tonnellate l’anno

12 novembre 2025

Simandou, inaugurata la nuova miniera di minerale ad alto tenore

Prende il via l’iniziativa mineraria che punta a esportare fino a 120 milioni di tonnellate l’anno

di Sarah Falsone
Rio Tinto sospende il progetto di Simandou dopo un incidente mortale - Immediate le conseguenze sui prezzi del minerale di ferro

26 agosto 2025

Rio Tinto sospende il progetto di Simandou dopo un incidente mortale

Immediate le conseguenze sui prezzi del minerale di ferro

di Stefano Gennari
Rio Tinto: prime spedizioni da Simandou a novembre - Il maxi giacimento di minerale ferroso in Guinea dovrebbe produrre fino a 120 milioni di tonnellate all'anno

19 maggio 2025

Rio Tinto: prime spedizioni da Simandou a novembre

Il maxi giacimento di minerale ferroso in Guinea dovrebbe produrre fino a 120 milioni di tonnellate all'anno

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 Header STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza Header siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Cina, arrivato il primo carico di minerale da Simandou - Un passo chiave nella strategia di Pechino per diversificare le forniture del principale input siderurgico

19 gennaio 2026

Cina, arrivato il primo carico di minerale da Simandou

Un passo chiave nella strategia di Pechino per diversificare le forniture del principale input siderurgico

di Stefano Gennari
Prima spedizione commerciale di minerale di ferro da Simandou - L'aumento della domanda di navi Capesize ha spinto le tariffe giornaliere a un massimo di due anni

4 dicembre 2025

Prima spedizione commerciale di minerale di ferro da Simandou

L'aumento della domanda di navi Capesize ha spinto le tariffe giornaliere a un massimo di due anni

di Sarah Falsone
Simandou, inaugurata la nuova miniera di minerale ad alto tenore - Prende il via l’iniziativa mineraria che punta a esportare fino a 120 milioni di tonnellate l’anno

12 novembre 2025

Simandou, inaugurata la nuova miniera di minerale ad alto tenore

Prende il via l’iniziativa mineraria che punta a esportare fino a 120 milioni di tonnellate l’anno

di Sarah Falsone
Rio Tinto sospende il progetto di Simandou dopo un incidente mortale - Immediate le conseguenze sui prezzi del minerale di ferro

26 agosto 2025

Rio Tinto sospende il progetto di Simandou dopo un incidente mortale

Immediate le conseguenze sui prezzi del minerale di ferro

di Stefano Gennari
Rio Tinto: prime spedizioni da Simandou a novembre - Il maxi giacimento di minerale ferroso in Guinea dovrebbe produrre fino a 120 milioni di tonnellate all'anno

19 maggio 2025

Rio Tinto: prime spedizioni da Simandou a novembre

Il maxi giacimento di minerale ferroso in Guinea dovrebbe produrre fino a 120 milioni di tonnellate all'anno

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI 20/01/2026 | Intervista ad Antonio Gozzi (Federacciai e Duferco Italia Holding)

 I nostri video

3 febbraio 2026

Intervento del presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, durante il webinar MERCATO & DINTORNI del 20 gennaio 2026. Nel suo ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio