Cina: circa metà degli impianti Eaf fermeranno per il Capodanno lunare

Uno stop che diversi analisti identificano come il sintomo di una crisi sistemica più profonda

3 febbraio 2026

siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all'insegna dell'incertezza siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026
ARTICOLI SIMILI

di Federico Fusca
Cina: possibili indennizzi per la chiusura degli impianti obsoleti - Allo studio un piano di compensazioni economiche per le aziende che dismetteranno strutture inefficienti

21 marzo 2025

Cina: possibili indennizzi per la chiusura degli impianti obsoleti

Allo studio un piano di compensazioni economiche per le aziende che dismetteranno strutture inefficienti

di Stefano Gennari
Acciaio cinese, la via delle billette per eludere i dazi - Pechino, preoccupata dall'export a basso valore aggiunto, valuta l'introduzione di una tassa sul semilavorato

21 luglio 2025

Acciaio cinese, la via delle billette per eludere i dazi

Pechino, preoccupata dall'export a basso valore aggiunto, valuta l'introduzione di una tassa sul semilavorato

di Stefano Gennari
La svolta (finora) mancata dell'acciaio cinese - Dall'ultimo rapporto CREA, le contraddizioni del settore, tra utili in miglioramento e target climatici ancora lontani

22 luglio 2025

La svolta (finora) mancata dell'acciaio cinese

Dall'ultimo rapporto CREA, le contraddizioni del settore, tra utili in miglioramento e target climatici ancora lontani

di Stefano Gennari
Crisi dell’acciaio in Cina: urgente un riequilibrio del mercato globale - Sovraccapacità e domanda interna in calo: la doppia sfida per Pechino

6 agosto 2025

Crisi dell’acciaio in Cina: urgente un riequilibrio del mercato globale

Sovraccapacità e domanda interna in calo: la doppia sfida per Pechino

di Gianfranco Tosini
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

MERCATO & DINTORNI 20/01/2026 | Intervista ad Antonio Gozzi (Federacciai e Duferco Italia Holding)

3 febbraio 2026

Intervento del presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, durante il webinar MERCATO & DINTORNI del 20 gennaio 2026. Nel suo ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio