SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Nucor: nuovo rialzo per gli HRC, il terzo consecut...

Nucor: nuovo rialzo per gli HRC, il terzo consecutivo

Ancora in aumento il prezzo spot settimanale, che guadagna 5 dollari la tonnellata netta

3 febbraio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Nucor: bene il quarto trimestre, ma chiude il 2025 in calo - Il gruppo guarda al 2026 con fiducia su domanda e prezzi

27 gennaio 2026

Nucor: bene il quarto trimestre, ma chiude il 2025 in calo

Il gruppo guarda al 2026 con fiducia su domanda e prezzi

di Sarah Falsone
Nucor: secondo aumento consecutivo per gli HRC - Il prezzo spot settimanale dei coils laminati a caldo sale di altri 5 dollari la tonnellata netta

27 gennaio 2026

Nucor: secondo aumento consecutivo per gli HRC

Il prezzo spot settimanale dei coils laminati a caldo sale di altri 5 dollari la tonnellata netta

di Sarah Falsone
Electra ha presentato il suo impianto per produrre ferro green - Pronti a investire nella startup colossi come Meta, Nucor e Toyota Tsusho America

23 ottobre 2025

Electra ha presentato il suo impianto per produrre ferro green

Pronti a investire nella startup colossi come Meta, Nucor e Toyota Tsusho America

di Federico Fusca
The Nuclear Company e Nucor insieme per rilanciare la filiera nucleare Usa - L’intesa punta a promuovere acciai certificati NQA-1 e attrarre investimenti industriali

1 ottobre 2025

The Nuclear Company e Nucor insieme per rilanciare la filiera nucleare Usa

L’intesa punta a promuovere acciai certificati NQA-1 e attrarre investimenti industriali

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 Header STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza Header siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Nucor: bene il quarto trimestre, ma chiude il 2025 in calo - Il gruppo guarda al 2026 con fiducia su domanda e prezzi

27 gennaio 2026

Nucor: bene il quarto trimestre, ma chiude il 2025 in calo

Il gruppo guarda al 2026 con fiducia su domanda e prezzi

di Sarah Falsone
Nucor: secondo aumento consecutivo per gli HRC - Il prezzo spot settimanale dei coils laminati a caldo sale di altri 5 dollari la tonnellata netta

27 gennaio 2026

Nucor: secondo aumento consecutivo per gli HRC

Il prezzo spot settimanale dei coils laminati a caldo sale di altri 5 dollari la tonnellata netta

di Sarah Falsone
Electra ha presentato il suo impianto per produrre ferro green - Pronti a investire nella startup colossi come Meta, Nucor e Toyota Tsusho America

23 ottobre 2025

Electra ha presentato il suo impianto per produrre ferro green

Pronti a investire nella startup colossi come Meta, Nucor e Toyota Tsusho America

di Federico Fusca
The Nuclear Company e Nucor insieme per rilanciare la filiera nucleare Usa - L’intesa punta a promuovere acciai certificati NQA-1 e attrarre investimenti industriali

1 ottobre 2025

The Nuclear Company e Nucor insieme per rilanciare la filiera nucleare Usa

L’intesa punta a promuovere acciai certificati NQA-1 e attrarre investimenti industriali

di Sarah Falsone
Nucor: nuovo rialzo per gli HRC, il terzo consecutivo - Ancora in aumento il prezzo spot settimanale, che guadagna 5 dollari la tonnellata netta

3 febbraio 2026

Nucor: nuovo rialzo per gli HRC, il terzo consecutivo

Ancora in aumento il prezzo spot settimanale, che guadagna 5 dollari la tonnellata netta

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI 20/01/2026 | Intervista ad Antonio Gozzi (Federacciai e Duferco Italia Holding)

 I nostri video

3 febbraio 2026

Intervento del presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, durante il webinar MERCATO & DINTORNI del 20 gennaio 2026. Nel suo ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio