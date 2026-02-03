SIDERWEB - La community dell'acciaio

Severstal: forti cali nel bilancio 2025

Per il 2026 il gruppo siderurgico prevede un ulteriore peggioramento della domanda di acciaio in Russia

3 febbraio 2026

ARTICOLI SIMILI

Severstal: forti cali nel bilancio 2025 - Per il 2026 il gruppo siderurgico prevede un ulteriore peggioramento della domanda di acciaio in Russia

3 febbraio 2026

3 febbraio 2026

Severstal: forti cali nel bilancio 2025

Per il 2026 il gruppo siderurgico prevede un ulteriore peggioramento della domanda di acciaio in Russia

di Federico Fusca
Posco Holdings: utili in calo nel 2025 - Ma la divisione siderurgica rafforza i margini

2 febbraio 2026

Posco Holdings: utili in calo nel 2025

Ma la divisione siderurgica rafforza i margini

di Stefano Gennari
Hoa Phat Group: utile dei primi 9 mesi al 78% del target annuale - Il colosso vietnamita chiude un terzo trimestre in crescita e completa il mega impianto Dung Quat 2

24 novembre 2025

Hoa Phat Group: utile dei primi 9 mesi al 78% del target annuale

Il colosso vietnamita chiude un terzo trimestre in crescita e completa il mega impianto Dung Quat 2

di Sarah Falsone
worldsteel: produzione mondiale di acciaio in calo a novembre - In flessione anche l’output di ghisa. Dato positivo per il preridotto

7 gennaio 2026

worldsteel: produzione mondiale di acciaio in calo a novembre

In flessione anche l’output di ghisa. Dato positivo per il preridotto

di Sarah Falsone
Danieli & C. Officine Meccaniche: utile a quota 220 milioni - Il portafoglio ordini sfiora i 5,4 miliardi di euro

29 settembre 2025

Danieli & C. Officine Meccaniche: utile a quota 220 milioni

Il portafoglio ordini sfiora i 5,4 miliardi di euro

di Stefano Ferrari
MERCATI
SPECIALI

18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

MERCATO & DINTORNI 20/01/2026 | Intervista ad Antonio Gozzi (Federacciai e Duferco Italia Holding)

3 febbraio 2026

Intervento del presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, durante il webinar MERCATO & DINTORNI del 20 gennaio 2026. Nel suo ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio