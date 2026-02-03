SIDERWEB - La community dell'acciaio

thyssenkrupp: dopo anno delle decisioni, 2025/26 sarà anno dell'attuazione

Il Ceo López: ACES 2030, quotazione di TKMS e accordo su Steel Europe segnano i progressi del gruppo

3 febbraio 2026

Lascia un Commento

ARTICOLI SIMILI

thyssenkrupp: dopo anno delle decisioni, 2025/26 sarà anno dell'attuazione - Il Ceo López: ACES 2030, quotazione di TKMS e accordo su Steel Europe segnano i progressi del gruppo

3 febbraio 2026

thyssenkrupp: dopo anno delle decisioni, 2025/26 sarà anno dell'attuazione

Il Ceo López: ACES 2030, quotazione di TKMS e accordo su Steel Europe segnano i progressi del gruppo

di Stefano Gennari
thyssenkrupp: 2025 «anno di decisioni» - Il Ceo Miguel López: «Passi avanti verso una soluzione standalone per la divisione acciaio»

4 febbraio 2025

thyssenkrupp: 2025 «anno di decisioni»

Il Ceo Miguel López: «Passi avanti verso una soluzione standalone per la divisione acciaio»

di Stefano Gennari
TKMS verso lo spin-off: quotazione del 49% della divisione navale - Rinegoziate le garanzie. Le “parent company guarantees” da 10 miliardi di euro avranno condizioni più stringenti

16 ottobre 2025

TKMS verso lo spin-off: quotazione del 49% della divisione navale

Rinegoziate le garanzie. Le “parent company guarantees” da 10 miliardi di euro avranno condizioni più stringenti

di Sarah Falsone
Offerta da Jindal Steel International per thyssenkrupp - Il gruppo indiano, già in corsa per l'ex Ilva, propone oltre 2 miliardi di investimenti in decarbonizzazione

17 settembre 2025

Offerta da Jindal Steel International per thyssenkrupp

Il gruppo indiano, già in corsa per l'ex Ilva, propone oltre 2 miliardi di investimenti in decarbonizzazione

di Stefano Gennari
Lamierino magnetico: quotazioni stabili - Da valutare l’effetto-thyssenkrupp Lamierino magnetico: quotazioni stabili - Da valutare l’effetto-thyssenkrupp

15 dicembre 2025

Lamierino magnetico: quotazioni stabili

Da valutare l’effetto-thyssenkrupp

di Stefano Ferrari
