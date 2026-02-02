SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Outokumpu e Norsk e-Fuel, accordo sul carburante s...

Outokumpu e Norsk e-Fuel, accordo sul carburante sostenibile

A Tornio un impianto CO-to-SAF alimentato dai flussi collaterali della produzione di ferrocromo

2 febbraio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Outokumpu: «Pieno sostegno alle ultime modifiche al Cbam» - Sarebbero però necessari «ulteriori sviluppi in merito alla portata e alle misure antielusione»

18 dicembre 2025

Outokumpu: «Pieno sostegno alle ultime modifiche al Cbam»

Sarebbero però necessari «ulteriori sviluppi in merito alla portata e alle misure antielusione»

di Federico Fusca
Outokumpu avvia il piano di ristrutturazione per ridurre i costi - L’azienda conclude le trattative con il personale in Finlandia, Svezia e Germania: tagliati 368 posti di lavoro

18 dicembre 2025

Outokumpu avvia il piano di ristrutturazione per ridurre i costi

L’azienda conclude le trattative con il personale in Finlandia, Svezia e Germania: tagliati 368 posti di lavoro

di Sarah Falsone
Outokumpu, trimestre in chiaroscuro: Europa rallenta, Americhe resilienti - Margini e ricavi in flessione, consegne in calo. Impianto pilota per materiali critici a basse emissioni negli Usa

29 ottobre 2025

Outokumpu, trimestre in chiaroscuro: Europa rallenta, Americhe resilienti

Margini e ricavi in flessione, consegne in calo. Impianto pilota per materiali critici a basse emissioni negli Usa

di Sarah Falsone
Outokumpu annuncia tagli per 100 milioni di euro entro il 2027 - Il gruppo: «Attuale livello di redditività è insostenibile. L’azienda deve attuare una profonda riduzione dei costi»

1 ottobre 2025

Outokumpu annuncia tagli per 100 milioni di euro entro il 2027

Il gruppo: «Attuale livello di redditività è insostenibile. L’azienda deve attuare una profonda riduzione dei costi»

di Federico Fusca
Outokumpu: subito una nuova salvaguardia Ue efficace - Il gruppo chiede quote globali con un tetto massimo per Paese, definito in base al luogo di fusione e colata

24 settembre 2025

Outokumpu: subito una nuova salvaguardia Ue efficace

Il gruppo chiede quote globali con un tetto massimo per Paese, definito in base al luogo di fusione e colata

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 Header STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza Header siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Outokumpu: «Pieno sostegno alle ultime modifiche al Cbam» - Sarebbero però necessari «ulteriori sviluppi in merito alla portata e alle misure antielusione»

18 dicembre 2025

Outokumpu: «Pieno sostegno alle ultime modifiche al Cbam»

Sarebbero però necessari «ulteriori sviluppi in merito alla portata e alle misure antielusione»

di Federico Fusca
Outokumpu avvia il piano di ristrutturazione per ridurre i costi - L’azienda conclude le trattative con il personale in Finlandia, Svezia e Germania: tagliati 368 posti di lavoro

18 dicembre 2025

Outokumpu avvia il piano di ristrutturazione per ridurre i costi

L’azienda conclude le trattative con il personale in Finlandia, Svezia e Germania: tagliati 368 posti di lavoro

di Sarah Falsone
Outokumpu, trimestre in chiaroscuro: Europa rallenta, Americhe resilienti - Margini e ricavi in flessione, consegne in calo. Impianto pilota per materiali critici a basse emissioni negli Usa

29 ottobre 2025

Outokumpu, trimestre in chiaroscuro: Europa rallenta, Americhe resilienti

Margini e ricavi in flessione, consegne in calo. Impianto pilota per materiali critici a basse emissioni negli Usa

di Sarah Falsone
Outokumpu annuncia tagli per 100 milioni di euro entro il 2027 - Il gruppo: «Attuale livello di redditività è insostenibile. L’azienda deve attuare una profonda riduzione dei costi»

1 ottobre 2025

Outokumpu annuncia tagli per 100 milioni di euro entro il 2027

Il gruppo: «Attuale livello di redditività è insostenibile. L’azienda deve attuare una profonda riduzione dei costi»

di Federico Fusca
Outokumpu: subito una nuova salvaguardia Ue efficace - Il gruppo chiede quote globali con un tetto massimo per Paese, definito in base al luogo di fusione e colata

24 settembre 2025

Outokumpu: subito una nuova salvaguardia Ue efficace

Il gruppo chiede quote globali con un tetto massimo per Paese, definito in base al luogo di fusione e colata

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026

 I nostri video

30 gennaio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il webinar Mercati inossidabili, gli ultimi prezzi siderweb e l'accordo di libero ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio