SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Ucraina: nuove misure antidumping

Ucraina: nuove misure antidumping

Prorogati per cinque anni i dazi sulle barre da Bielorussia e Moldavia; avviata un’indagine sui tubi dalla Turchia

2 febbraio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

L'Ucraina limita l’export di rottame. Polonia: «Ue intervenga» - «La carenza di questa materia prima potrebbe comportare costi di produzione più elevati e perdita di competitività»

29 gennaio 2026

L'Ucraina limita l’export di rottame. Polonia: «Ue intervenga»

«La carenza di questa materia prima potrebbe comportare costi di produzione più elevati e perdita di competitività»

di Federico Fusca
Ucraina: nel 2025 aumenta il consumo di acciaio - Crescono anche importazioni e produzione di ghisa, mentre frenano l’export e l’output di acciaio grezzo

28 gennaio 2026

Ucraina: nel 2025 aumenta il consumo di acciaio

Crescono anche importazioni e produzione di ghisa, mentre frenano l’export e l’output di acciaio grezzo

di Sarah Falsone
Rottame, limiti all’export per sbloccare investimenti in Ucraina - Il Ceo di Metinvest-Resource Kovalevskyi lega lo sviluppo di nuove capacità Eaf alla disponibilità di rottame locale

12 gennaio 2026

Rottame, limiti all’export per sbloccare investimenti in Ucraina

Il Ceo di Metinvest-Resource Kovalevskyi lega lo sviluppo di nuove capacità Eaf alla disponibilità di rottame locale

di Sarah Falsone
Cbam: le implicazioni per Regno Unito e Ucraina - Possibili esenzioni per Londra dopo il collegamento dei mercati ETS, forte impatto per l’export di Kyiv

18 dicembre 2025

Cbam: le implicazioni per Regno Unito e Ucraina

Possibili esenzioni per Londra dopo il collegamento dei mercati ETS, forte impatto per l’export di Kyiv

di Sarah Falsone
Ucraina: il Cbam Ue preoccupa Metinvest - «Mancano due mesi alla sua introduzione e ancora non sappiamo quanto pagheremo»

10 novembre 2025

Ucraina: il Cbam Ue preoccupa Metinvest

«Mancano due mesi alla sua introduzione e ancora non sappiamo quanto pagheremo»

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 Header STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza Header siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

L'Ucraina limita l’export di rottame. Polonia: «Ue intervenga» - «La carenza di questa materia prima potrebbe comportare costi di produzione più elevati e perdita di competitività»

29 gennaio 2026

L'Ucraina limita l’export di rottame. Polonia: «Ue intervenga»

«La carenza di questa materia prima potrebbe comportare costi di produzione più elevati e perdita di competitività»

di Federico Fusca
Ucraina: nel 2025 aumenta il consumo di acciaio - Crescono anche importazioni e produzione di ghisa, mentre frenano l’export e l’output di acciaio grezzo

28 gennaio 2026

Ucraina: nel 2025 aumenta il consumo di acciaio

Crescono anche importazioni e produzione di ghisa, mentre frenano l’export e l’output di acciaio grezzo

di Sarah Falsone
Rottame, limiti all’export per sbloccare investimenti in Ucraina - Il Ceo di Metinvest-Resource Kovalevskyi lega lo sviluppo di nuove capacità Eaf alla disponibilità di rottame locale

12 gennaio 2026

Rottame, limiti all’export per sbloccare investimenti in Ucraina

Il Ceo di Metinvest-Resource Kovalevskyi lega lo sviluppo di nuove capacità Eaf alla disponibilità di rottame locale

di Sarah Falsone
Cbam: le implicazioni per Regno Unito e Ucraina - Possibili esenzioni per Londra dopo il collegamento dei mercati ETS, forte impatto per l’export di Kyiv

18 dicembre 2025

Cbam: le implicazioni per Regno Unito e Ucraina

Possibili esenzioni per Londra dopo il collegamento dei mercati ETS, forte impatto per l’export di Kyiv

di Sarah Falsone
Ucraina: il Cbam Ue preoccupa Metinvest - «Mancano due mesi alla sua introduzione e ancora non sappiamo quanto pagheremo»

10 novembre 2025

Ucraina: il Cbam Ue preoccupa Metinvest

«Mancano due mesi alla sua introduzione e ancora non sappiamo quanto pagheremo»

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026

 I nostri video

30 gennaio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il webinar Mercati inossidabili, gli ultimi prezzi siderweb e l'accordo di libero ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio