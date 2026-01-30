SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Ex Ilva, via libera alla negoziazione per la cessi...

Ex Ilva, via libera alla negoziazione per la cessione a Flacks Group

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy incarica i commissari straordinari di avviare le trattative

30 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 Header STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza Header siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Ex Ilva, via libera alla negoziazione per la cessione a Flacks Group - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy incarica i commissari straordinari di avviare le trattative

30 gennaio 2026

Ex Ilva, via libera alla negoziazione per la cessione a Flacks Group

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy incarica i commissari straordinari di avviare le trattative

di Sarah Falsone
Ex Ilva, i profili dei due offerenti - Bedrock ha già una storia siderurgica; Flacks debutta ma si affida alla consulenza di Steel Business Europe

12 dicembre 2025

Ex Ilva, i profili dei due offerenti

Bedrock ha già una storia siderurgica; Flacks debutta ma si affida alla consulenza di Steel Business Europe

di Emanuele Norsa
Ex Ilva, commissari chiedono a Bedrock e Flacks di concretizzare le offerte - Urso: il decreto del 1° dicembre contiene misure importanti e va considerato «un piano di rilancio produttivo»

10 dicembre 2025

Ex Ilva, commissari chiedono a Bedrock e Flacks di concretizzare le offerte

Urso: il decreto del 1° dicembre contiene misure importanti e va considerato «un piano di rilancio produttivo»

di Gianmario Leone
Ex Ilva, via alla trattativa esclusiva con Flacks Group - Governo e commissari puntano a chiudere la cessione entro metà 2026. I sindacati attaccano: «Serve ruolo centrale Stato»

30 dicembre 2025

Ex Ilva, via alla trattativa esclusiva con Flacks Group

Governo e commissari puntano a chiudere la cessione entro metà 2026. I sindacati attaccano: «Serve ruolo centrale Stato»

di Gianmario Leone
Acciaierie d'Italia: l'ora della scelta - Il punto della situazione aggiornato sulla vendita del più grande polo siderurgico nazionale

1 gennaio 2026

Acciaierie d'Italia: l'ora della scelta

Il punto della situazione aggiornato sulla vendita del più grande polo siderurgico nazionale

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026

 I nostri video

30 gennaio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il webinar Mercati inossidabili, gli ultimi prezzi siderweb e l'accordo di libero ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio