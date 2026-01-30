SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Anfia: «Sì alla svolta green, ma va calata nella c...

Anfia: «Sì alla svolta green, ma va calata nella complessità del comparto»

L’associazione ha presentato al Mimit le proprie proposte di modifica al Pacchetto Automotive Ue

30 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Anfia: Niccoli nuovo presidente del Gruppo Costruttori - Il Cmo di Lamborghini: «Attuali difficoltà richiedono scelte industriali per accompagnare l’innovazione»

14 gennaio 2026

Anfia: Niccoli nuovo presidente del Gruppo Costruttori

Il Cmo di Lamborghini: «Attuali difficoltà richiedono scelte industriali per accompagnare l’innovazione»

di Federico Fusca
Automotive, il comparto attende le decisioni dell'Ue - Vavassori (Anfia): «Servono norme per ricomporre un settore a pezzi e tornare a essere competitivi»

10 dicembre 2025

Automotive, il comparto attende le decisioni dell'Ue

Vavassori (Anfia): «Servono norme per ricomporre un settore a pezzi e tornare a essere competitivi»

di Federico Fusca
Automotive, Merz: «Ue allenti i limiti al 2035» - Vavassori (Anfia): «Modificare i regolamenti per utilizzare tutte le leve tecnologiche utili alla decarbonizzazione»

28 novembre 2025

Automotive, Merz: «Ue allenti i limiti al 2035»

Vavassori (Anfia): «Modificare i regolamenti per utilizzare tutte le leve tecnologiche utili alla decarbonizzazione»

di Federico Fusca
Automotive, mercato europeo in lenta crescita - Vavassori (Anfia): «Auspichiamo per dicembre una proposta di revisione sul regolamento Ue di riduzione delle emissioni»

25 novembre 2025

Automotive, mercato europeo in lenta crescita

Vavassori (Anfia): «Auspichiamo per dicembre una proposta di revisione sul regolamento Ue di riduzione delle emissioni»

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 Header STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza Header siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Anfia: Niccoli nuovo presidente del Gruppo Costruttori - Il Cmo di Lamborghini: «Attuali difficoltà richiedono scelte industriali per accompagnare l’innovazione»

14 gennaio 2026

Anfia: Niccoli nuovo presidente del Gruppo Costruttori

Il Cmo di Lamborghini: «Attuali difficoltà richiedono scelte industriali per accompagnare l’innovazione»

di Federico Fusca
Automotive, il comparto attende le decisioni dell'Ue - Vavassori (Anfia): «Servono norme per ricomporre un settore a pezzi e tornare a essere competitivi»

10 dicembre 2025

Automotive, il comparto attende le decisioni dell'Ue

Vavassori (Anfia): «Servono norme per ricomporre un settore a pezzi e tornare a essere competitivi»

di Federico Fusca
Automotive, Merz: «Ue allenti i limiti al 2035» - Vavassori (Anfia): «Modificare i regolamenti per utilizzare tutte le leve tecnologiche utili alla decarbonizzazione»

28 novembre 2025

Automotive, Merz: «Ue allenti i limiti al 2035»

Vavassori (Anfia): «Modificare i regolamenti per utilizzare tutte le leve tecnologiche utili alla decarbonizzazione»

di Federico Fusca
Automotive, mercato europeo in lenta crescita - Vavassori (Anfia): «Auspichiamo per dicembre una proposta di revisione sul regolamento Ue di riduzione delle emissioni»

25 novembre 2025

Automotive, mercato europeo in lenta crescita

Vavassori (Anfia): «Auspichiamo per dicembre una proposta di revisione sul regolamento Ue di riduzione delle emissioni»

di Federico Fusca
Anfia: «Sì alla svolta green, ma va calata nella complessità del comparto» - L’associazione ha presentato al Mimit le proprie proposte di modifica al Pacchetto Automotive Ue

30 gennaio 2026

Anfia: «Sì alla svolta green, ma va calata nella complessità del comparto»

L’associazione ha presentato al Mimit le proprie proposte di modifica al Pacchetto Automotive Ue

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026

 I nostri video

30 gennaio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il webinar Mercati inossidabili, gli ultimi prezzi siderweb e l'accordo di libero ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio