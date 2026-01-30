SIDERWEB - La community dell'acciaio

Acciaierie Valbruna, Urso incontrerà i sindacati il 7 febbraio

Intanto il ministro ha ricevuto a Roma il vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano

30 gennaio 2026

Lascia un Commento

siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all'insegna dell'incertezza siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026
Acciaierie Valbruna, Urso incontrerà i sindacati il 7 febbraio - Intanto il ministro ha ricevuto a Roma il vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano

30 gennaio 2026

di Redazione siderweb
Acciaierie Valbruna, primo tavolo al Mimit - Urso: «Verificheremo, per quanto nelle nostre possibilità, che venga garantita la continuità produttiva del sito»

16 settembre 2025

Acciaierie Valbruna, primo tavolo al Mimit

Urso: «Verificheremo, per quanto nelle nostre possibilità, che venga garantita la continuità produttiva del sito»

di Redazione siderweb
Acciaierie Valbruna rinuncia al sopralluogo: gara deserta - Operai in allarme, cinque tecnici si dimettono: «Il silenzio della politica ci fa paura»

9 dicembre 2025

Acciaierie Valbruna rinuncia al sopralluogo: gara deserta

Operai in allarme, cinque tecnici si dimettono: «Il silenzio della politica ci fa paura»

di Sarah Falsone
Arvedi Ast: «Nessun accordo di programma senza soluzione a costo energia» - L'azienda esce allo scoperto, intesa sempre più a rischio. Le istituzioni locali: «Subito il tavolo al Mimit»

10 febbraio 2025

Arvedi Ast: «Nessun accordo di programma senza soluzione a costo energia»

L'azienda esce allo scoperto, intesa sempre più a rischio. Le istituzioni locali: «Subito il tavolo al Mimit»

di Ludovica Rossi
Steelosa, la panchina in acciaio che guarda al futuro sostenibile - A Made in Steel il progetto innovativo di Ricrea, con il simbolo dell'infinito

7 maggio 2025

Steelosa, la panchina in acciaio che guarda al futuro sostenibile

A Made in Steel il progetto innovativo di Ricrea, con il simbolo dell'infinito

di Gianni Veronesi
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026

30 gennaio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il webinar Mercati inossidabili, gli ultimi prezzi siderweb e l'accordo di libero ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio