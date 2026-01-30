siderweb TG: tra inox prudente e carbonio in rialzo
Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il webinar Mercati inossidabili, gli ultimi prezzi siderweb e l'accordo di libero scambio tra Ue e India.
Il siderweb TG è offerto da
MERCATI
-
30 gennaio 2026
Rottame, ora l’attenzione è su febbraio
La limitata disponibilità di materiale potrebbe sostenere ulteriori aumenti nonostante la domanda resti debole
-
29 gennaio 2026
Piani in inox: le acciaierie rilanciano
Il 2026 inizia sotto il segno dei rincari
-
29 gennaio 2026
Ghisa: il Cbam trascina i prezzi verso l’alto
I costi legati al Meccanismo frenano trattative e acquisti
-
29 gennaio 2026
Rottame inox: aumenti in corso
Le materie prime “scaldano” il comparto
-
28 gennaio 2026
Scambi contenuti e domanda prudente, ma costi e fattori regolatori rafforzano le pressioni sui prezzi
SPECIALI
Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti
siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026
30 gennaio 2026
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Sarah Falsone
