ArcelorMittal: decarbonizzare attraverso il progetto HOTEGASRED
Allo studio in Spagna soluzioni di riscaldamento elettrico del gas riducente per diminuire l’uso di combustibili fossili
30 gennaio 2026
Benvenuto nel mondo siderweb
Login
Inserisci qui le tue credenziali di accesso:
Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.
Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.
Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.
Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.
Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.
MERCATI
-
30 gennaio 2026
Rottame, ora l’attenzione è su febbraio
La limitata disponibilità di materiale potrebbe sostenere ulteriori aumenti nonostante la domanda resti debole
-
29 gennaio 2026
Piani in inox: le acciaierie rilanciano
Il 2026 inizia sotto il segno dei rincari
-
29 gennaio 2026
Ghisa: il Cbam trascina i prezzi verso l’alto
I costi legati al Meccanismo frenano trattative e acquisti
-
29 gennaio 2026
Rottame inox: aumenti in corso
Le materie prime “scaldano” il comparto
-
28 gennaio 2026
Scambi contenuti e domanda prudente, ma costi e fattori regolatori rafforzano le pressioni sui prezzi
SPECIALI
Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti
siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026
30 gennaio 2026
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il webinar Mercati inossidabili, gli ultimi prezzi siderweb e l'accordo di libero ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Sarah Falsone
Lascia un Commento