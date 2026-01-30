SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. ArcelorMittal: decarbonizzare attraverso il proget...

ArcelorMittal: decarbonizzare attraverso il progetto HOTEGASRED

Allo studio in Spagna soluzioni di riscaldamento elettrico del gas riducente per diminuire l’uso di combustibili fossili

30 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Ex Ilva, ArcelorMittal respinge le accuse di AdI - AM: «Qualsiasi argomentazione che cerchi di attribuirci responsabilità è priva di fondamento fattuale e giuridico»

30 gennaio 2026

Ex Ilva, ArcelorMittal respinge le accuse di AdI

AM: «Qualsiasi argomentazione che cerchi di attribuirci responsabilità è priva di fondamento fattuale e giuridico»

di Gianmario Leone
Nuove misure Ue, ArcelorMittal: «Il fattore tempo è decisivo per il 2026» - A Differdange l’appello del management: l'entrata in vigore dopo giugno ne minerebbe l'efficacia

23 gennaio 2026

Nuove misure Ue, ArcelorMittal: «Il fattore tempo è decisivo per il 2026»

A Differdange l’appello del management: l'entrata in vigore dopo giugno ne minerebbe l'efficacia

di Stefano Gennari
Riprendono i negoziati tra ArcelorMittal South Africa e IDC - Le parti sarebbero in discussioni avanzate per trovare una soluzione basata su un term sheet non vincolante

23 gennaio 2026

Riprendono i negoziati tra ArcelorMittal South Africa e IDC

Le parti sarebbero in discussioni avanzate per trovare una soluzione basata su un term sheet non vincolante

di Sarah Falsone
Frichateaf, il progetto ArcelorMittal per valorizzare il rottame ferroso - Obiettivo: migliorare la qualità con tecnologie di frizione, riducendo consumi energetici, scarti ed emissioni di CO₂

20 gennaio 2026

Frichateaf, il progetto ArcelorMittal per valorizzare il rottame ferroso

Obiettivo: migliorare la qualità con tecnologie di frizione, riducendo consumi energetici, scarti ed emissioni di CO₂

di Sarah Falsone
Cbam e guerra: l’acciaio ucraino chiede una fase di transizione - Il Ceo di ArcelorMittal Kryvyi Rih avverte: senza una proroga, il rischio è la perdita di export e capacità produttiva

16 gennaio 2026

Cbam e guerra: l’acciaio ucraino chiede una fase di transizione

Il Ceo di ArcelorMittal Kryvyi Rih avverte: senza una proroga, il rischio è la perdita di export e capacità produttiva

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026 Header STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza Header siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Ex Ilva, ArcelorMittal respinge le accuse di AdI - AM: «Qualsiasi argomentazione che cerchi di attribuirci responsabilità è priva di fondamento fattuale e giuridico»

30 gennaio 2026

Ex Ilva, ArcelorMittal respinge le accuse di AdI

AM: «Qualsiasi argomentazione che cerchi di attribuirci responsabilità è priva di fondamento fattuale e giuridico»

di Gianmario Leone
Nuove misure Ue, ArcelorMittal: «Il fattore tempo è decisivo per il 2026» - A Differdange l’appello del management: l'entrata in vigore dopo giugno ne minerebbe l'efficacia

23 gennaio 2026

Nuove misure Ue, ArcelorMittal: «Il fattore tempo è decisivo per il 2026»

A Differdange l’appello del management: l'entrata in vigore dopo giugno ne minerebbe l'efficacia

di Stefano Gennari
Riprendono i negoziati tra ArcelorMittal South Africa e IDC - Le parti sarebbero in discussioni avanzate per trovare una soluzione basata su un term sheet non vincolante

23 gennaio 2026

Riprendono i negoziati tra ArcelorMittal South Africa e IDC

Le parti sarebbero in discussioni avanzate per trovare una soluzione basata su un term sheet non vincolante

di Sarah Falsone
Frichateaf, il progetto ArcelorMittal per valorizzare il rottame ferroso - Obiettivo: migliorare la qualità con tecnologie di frizione, riducendo consumi energetici, scarti ed emissioni di CO₂

20 gennaio 2026

Frichateaf, il progetto ArcelorMittal per valorizzare il rottame ferroso

Obiettivo: migliorare la qualità con tecnologie di frizione, riducendo consumi energetici, scarti ed emissioni di CO₂

di Sarah Falsone
Cbam e guerra: l’acciaio ucraino chiede una fase di transizione - Il Ceo di ArcelorMittal Kryvyi Rih avverte: senza una proroga, il rischio è la perdita di export e capacità produttiva

16 gennaio 2026

Cbam e guerra: l’acciaio ucraino chiede una fase di transizione

Il Ceo di ArcelorMittal Kryvyi Rih avverte: senza una proroga, il rischio è la perdita di export e capacità produttiva

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

siderweb TG: edizione del 30 gennaio 2026

 I nostri video

30 gennaio 2026

Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano, il webinar Mercati inossidabili, gli ultimi prezzi siderweb e l'accordo di libero ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio