Meranti Green Steel accelera il progetto per l’HBI green in Oman
Siglati accordi di offtake per l’intera capacità del primo modulo da 2,5 milioni di tonnellate annue
29 gennaio 2026
Benvenuto nel mondo siderweb
Login
Inserisci qui le tue credenziali di accesso:
Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.
Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.
Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.
Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.
Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.
MERCATI
-
29 gennaio 2026
Piani in inox: le acciaierie rilanciano
Il 2026 inizia sotto il segno dei rincari
-
29 gennaio 2026
Ghisa: il Cbam trascina i prezzi verso l’alto
I costi legati al Meccanismo frenano trattative e acquisti
-
29 gennaio 2026
Rottame inox: aumenti in corso
Le materie prime “scaldano” il comparto
-
28 gennaio 2026
Scambi contenuti e domanda prudente, ma costi e fattori regolatori rafforzano le pressioni sui prezzi
-
28 gennaio 2026
L’entrata in vigore del Cbam blocca le contrattazioni. Costi e incertezze frenano l’import in Europa
SPECIALI
Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti
STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza
24 gennaio 2026
Un 2025 cesellato d'incognite era stato chiuso con la speranza che nel 2026, verosimilmente nella sua seconda metà, possano ...
SPORTELLO Riciclo imballaggi
A cura di Sarah Falsone
Lascia un Commento