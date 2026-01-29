SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. L’India ha inserito il coke tra i minerali critici...

L’India ha inserito il coke tra i minerali critici e strategici

Nuova Delhi: «Un passo importante verso la creazione di un ecosistema siderurgico autosufficiente»

29 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Accordo Ue-India: opportunità e incognite per l'acciaio europeo - Šefčovič: «Abbiamo trovato un punto di equilibrio all’interno dei limiti già stabiliti»

28 gennaio 2026

Accordo Ue-India: opportunità e incognite per l'acciaio europeo

Šefčovič: «Abbiamo trovato un punto di equilibrio all’interno dei limiti già stabiliti»

di Stefano Gennari
Vecchiato consolida la presenza nel mercato indiano della forgiatura - A tre anni dall’ingresso in India, si aggiudica tre importanti contratti per impianti di forgiatura a stampo aperto

27 gennaio 2026

Vecchiato consolida la presenza nel mercato indiano della forgiatura

A tre anni dall’ingresso in India, si aggiudica tre importanti contratti per impianti di forgiatura a stampo aperto

di Sarah Falsone
India: nel 2025 frenata dell’import, export in leggera ripresa - Dazi e controlli riducono gli arrivi. Spedizioni in recupero nella seconda metà dell’anno sostenute dal Cbam

26 gennaio 2026

India: nel 2025 frenata dell’import, export in leggera ripresa

Dazi e controlli riducono gli arrivi. Spedizioni in recupero nella seconda metà dell’anno sostenute dal Cbam

di Sarah Falsone
India-Ue: martedì sarà annunciato l’accordo di libero scambio - L’intesa, una volta finalizzata, dovrà essere ratificata dal Parlamento Ue

23 gennaio 2026

India-Ue: martedì sarà annunciato l’accordo di libero scambio

L’intesa, una volta finalizzata, dovrà essere ratificata dal Parlamento Ue

di Federico Fusca
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza Header siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 Header siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Accordo Ue-India: opportunità e incognite per l'acciaio europeo - Šefčovič: «Abbiamo trovato un punto di equilibrio all’interno dei limiti già stabiliti»

28 gennaio 2026

Accordo Ue-India: opportunità e incognite per l'acciaio europeo

Šefčovič: «Abbiamo trovato un punto di equilibrio all’interno dei limiti già stabiliti»

di Stefano Gennari
Vecchiato consolida la presenza nel mercato indiano della forgiatura - A tre anni dall’ingresso in India, si aggiudica tre importanti contratti per impianti di forgiatura a stampo aperto

27 gennaio 2026

Vecchiato consolida la presenza nel mercato indiano della forgiatura

A tre anni dall’ingresso in India, si aggiudica tre importanti contratti per impianti di forgiatura a stampo aperto

di Sarah Falsone
India: nel 2025 frenata dell’import, export in leggera ripresa - Dazi e controlli riducono gli arrivi. Spedizioni in recupero nella seconda metà dell’anno sostenute dal Cbam

26 gennaio 2026

India: nel 2025 frenata dell’import, export in leggera ripresa

Dazi e controlli riducono gli arrivi. Spedizioni in recupero nella seconda metà dell’anno sostenute dal Cbam

di Sarah Falsone
India-Ue: martedì sarà annunciato l’accordo di libero scambio - L’intesa, una volta finalizzata, dovrà essere ratificata dal Parlamento Ue

23 gennaio 2026

India-Ue: martedì sarà annunciato l’accordo di libero scambio

L’intesa, una volta finalizzata, dovrà essere ratificata dal Parlamento Ue

di Federico Fusca
L’India ha inserito il coke tra i minerali critici e strategici - Nuova Delhi: «Un passo importante verso la creazione di un ecosistema siderurgico autosufficiente»

29 gennaio 2026

L’India ha inserito il coke tra i minerali critici e strategici

Nuova Delhi: «Un passo importante verso la creazione di un ecosistema siderurgico autosufficiente»

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza

 I nostri video

24 gennaio 2026

Un 2025 cesellato d'incognite era stato chiuso con la speranza che nel 2026, verosimilmente nella sua seconda metà, possano ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio