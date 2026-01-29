SIDERWEB - La community dell'acciaio

Piombino, proroga della cassa integrazione per i lavoratori Jsw

Ancora da sciogliere il nodo dell'Accordo di programma per il revamping del treno rotaie

29 gennaio 2026

ARTICOLI SIMILI

Piombino, proroga della cassa integrazione per i lavoratori Jsw - Ancora da sciogliere il nodo dell'Accordo di programma per il revamping del treno rotaie

29 gennaio 2026

Piombino, proroga della cassa integrazione per i lavoratori Jsw

Ancora da sciogliere il nodo dell'Accordo di programma per il revamping del treno rotaie

di Giorgio Pasquinucci
Piombino: vicina l’intesa sull'occupazione con i sindacati - Raggiunta una bozza di accordo tra i sindacati e Metinvest Adria: 800 lavoratori coinvolti nel nuovo impianto

4 luglio 2025

Piombino: vicina l’intesa sull'occupazione con i sindacati

Raggiunta una bozza di accordo tra i sindacati e Metinvest Adria: 800 lavoratori coinvolti nel nuovo impianto

di Giorgio Pasquinucci
Jsw, Carrai: possibile entro metà dicembre la firma dell’accordo - Ma per Fim, Fiom e Uilm i tempi indicati sono poco realistici. «Nessun business plan per le tre aziende del gruppo»

4 dicembre 2025

Jsw, Carrai: possibile entro metà dicembre la firma dell’accordo

Ma per Fim, Fiom e Uilm i tempi indicati sono poco realistici. «Nessun business plan per le tre aziende del gruppo»

di Giorgio Pasquinucci
Jsw Steel Italy, finanziamento da 33 milioni dal governo - Siglato il contratto di sviluppo con Mimit, Regione Toscana e Invitalia. Coprirà parte del revamping del treno rotaie

22 aprile 2025

Jsw Steel Italy, finanziamento da 33 milioni dal governo

Siglato il contratto di sviluppo con Mimit, Regione Toscana e Invitalia. Coprirà parte del revamping del treno rotaie

di Giorgio Pasquinucci
Jsw Steel Italy Piombino: 2023/24 positivo - In netto aumento il fatturato e l’utile

10 marzo 2025

Jsw Steel Italy Piombino: 2023/24 positivo

In netto aumento il fatturato e l’utile

di Stefano Ferrari
