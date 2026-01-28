SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Ucraina: nel 2025 aumenta il consumo di acciaio

Ucraina: nel 2025 aumenta il consumo di acciaio

Crescono anche importazioni e produzione di ghisa, mentre frenano l’export e l’output di acciaio grezzo

28 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Rottame, limiti all’export per sbloccare investimenti in Ucraina - Il Ceo di Metinvest-Resource Kovalevskyi lega lo sviluppo di nuove capacità Eaf alla disponibilità di rottame locale

12 gennaio 2026

Rottame, limiti all’export per sbloccare investimenti in Ucraina

Il Ceo di Metinvest-Resource Kovalevskyi lega lo sviluppo di nuove capacità Eaf alla disponibilità di rottame locale

di Sarah Falsone
L'Ucraina blocca l'export di rottame - Azzerata la quota di esportazione per tutto il 2026

7 gennaio 2026

L'Ucraina blocca l'export di rottame

Azzerata la quota di esportazione per tutto il 2026

di Stefano Gennari
Cbam: le implicazioni per Regno Unito e Ucraina - Possibili esenzioni per Londra dopo il collegamento dei mercati ETS, forte impatto per l’export di Kyiv

18 dicembre 2025

Cbam: le implicazioni per Regno Unito e Ucraina

Possibili esenzioni per Londra dopo il collegamento dei mercati ETS, forte impatto per l’export di Kyiv

di Sarah Falsone
Ucraina: export di acciaio in lieve calo nei primi undici mesi - In crescita sia l'import sia le vendite sul mercato interno

16 dicembre 2025

Ucraina: export di acciaio in lieve calo nei primi undici mesi

In crescita sia l'import sia le vendite sul mercato interno

di Stefano Gennari
Ucraina: il Cbam Ue preoccupa Metinvest - «Mancano due mesi alla sua introduzione e ancora non sappiamo quanto pagheremo»

10 novembre 2025

Ucraina: il Cbam Ue preoccupa Metinvest

«Mancano due mesi alla sua introduzione e ancora non sappiamo quanto pagheremo»

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza Header siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 Header siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Rottame, limiti all’export per sbloccare investimenti in Ucraina - Il Ceo di Metinvest-Resource Kovalevskyi lega lo sviluppo di nuove capacità Eaf alla disponibilità di rottame locale

12 gennaio 2026

Rottame, limiti all’export per sbloccare investimenti in Ucraina

Il Ceo di Metinvest-Resource Kovalevskyi lega lo sviluppo di nuove capacità Eaf alla disponibilità di rottame locale

di Sarah Falsone
L'Ucraina blocca l'export di rottame - Azzerata la quota di esportazione per tutto il 2026

7 gennaio 2026

L'Ucraina blocca l'export di rottame

Azzerata la quota di esportazione per tutto il 2026

di Stefano Gennari
Cbam: le implicazioni per Regno Unito e Ucraina - Possibili esenzioni per Londra dopo il collegamento dei mercati ETS, forte impatto per l’export di Kyiv

18 dicembre 2025

Cbam: le implicazioni per Regno Unito e Ucraina

Possibili esenzioni per Londra dopo il collegamento dei mercati ETS, forte impatto per l’export di Kyiv

di Sarah Falsone
Ucraina: export di acciaio in lieve calo nei primi undici mesi - In crescita sia l'import sia le vendite sul mercato interno

16 dicembre 2025

Ucraina: export di acciaio in lieve calo nei primi undici mesi

In crescita sia l'import sia le vendite sul mercato interno

di Stefano Gennari
Ucraina: il Cbam Ue preoccupa Metinvest - «Mancano due mesi alla sua introduzione e ancora non sappiamo quanto pagheremo»

10 novembre 2025

Ucraina: il Cbam Ue preoccupa Metinvest

«Mancano due mesi alla sua introduzione e ancora non sappiamo quanto pagheremo»

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza

 I nostri video

24 gennaio 2026

Un 2025 cesellato d'incognite era stato chiuso con la speranza che nel 2026, verosimilmente nella sua seconda metà, possano ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio