MERCATO & DINTORNI: prospettive per coils e lamiere da treno

Il 2026 è iniziato sotto il segno degli aumenti, con il comparto degli acciai piani al carbonio a mostrare il maggior dinamismo sul versante dei prezzi, grazie anche all’influsso della piena entrata in vigore del Cbam.

Il secondo appuntamento dell’anno con MERCATO & DINTORNI metterà al centro questa dinamica rialzista: quanto durerà? Come risponderanno i clienti agli aumenti? E quale sarà il prodotto a beneficiare maggiormente della congiuntura?

L’appuntamento è in programma martedì 10 febbraio, dalle ore 11:00 alle ore 12:30, sulla piattaforma Zoom.

Il webinar sarà diviso in due parti: nella prima Stefano Gennari (siderweb) illustrerà le ultime evoluzioni delle materie prime siderurgiche e dei prodotti in acciaio sui mercati internazionali e, a seguire, l’avvocato Stefano Comisi (Armella & Associati) farà il punto della situazione attuale del CBAM. Nella seconda parte sarà lasciato spazio alle interviste a Tommaso Sandrini (San Polo Lamiere) e Riccardo Savazzi (Manni Sipre), incalzati da Emanuele Norsa (siderweb) sulle prospettive a breve e medio termine per coils, lamiere da treno e prodotti derivati. PROGRAMMA:

Prima parte:

Stefano Gennari (MARKET ANALYST AND EDITOR, VICEDIRETTORE RESPONSABILE SIDERWEB)

Evoluzione del mercato internazionale delle materie prime siderurgiche e prodotti finiti

CBAM: aggiornamenti e indicazioni per gli importatori

Seconda parte:

Emanuele Norsa (COORDINATORE CONTENUTI SIDERWEB) intervista:

Tommaso Sandrini (AMMINISTRATORE DELEGATO SAN POLO LAMIERE)

MERCATO & DINTORNI è un appuntamento gratuito per tutti gli abbonati a siderweb.