MERCATO & DINTORNI: prospettive per coils e lamiere da treno

Il 20 febbraio i piani sotto la lente nel webinar siderweb. Con Sandrini (San Polo Lamiere) e Savazzi (Manni Sipre)

28 gennaio 2026

Il 2026 è iniziato sotto il segno degli aumenti, con il comparto degli acciai piani al carbonio a mostrare il maggior dinamismo sul versante dei prezzi, grazie anche all’influsso della piena entrata in vigore del Cbam.

Il secondo appuntamento dell’anno con MERCATO & DINTORNI metterà al centro questa dinamica rialzista: quanto durerà? Come risponderanno i clienti agli aumenti? E quale sarà il prodotto a beneficiare maggiormente della congiuntura?

L’appuntamento è in programma martedì 10 febbraio, dalle ore 11:00 alle ore 12:30, sulla piattaforma Zoom.

Il webinar sarà diviso in due parti: nella prima Stefano Gennari (siderweb) illustrerà le ultime evoluzioni delle materie prime siderurgiche e dei prodotti in acciaio sui mercati internazionali e, a seguire, l’avvocato Stefano Comisi (Armella & Associati) farà il punto della situazione attuale del CBAM. Nella seconda parte sarà lasciato spazio alle interviste a Tommaso Sandrini (San Polo Lamiere) e Riccardo Savazzi (Manni Sipre), incalzati da Emanuele Norsa (siderweb) sulle prospettive a breve e medio termine per coils, lamiere da treno e prodotti derivati.Bottone M&D iscrizioniPROGRAMMA:

Prima parte:

  • Stefano Gennari (MARKET ANALYST AND EDITOR, VICEDIRETTORE RESPONSABILE SIDERWEB)
    Evoluzione del mercato internazionale delle materie prime siderurgiche e prodotti finiti
  • Avv. Stefano Comisi (PARTNER ARMELLA & ASSOCIATI)
    CBAM: aggiornamenti e indicazioni per gli importatori

Seconda parte:

Emanuele Norsa (COORDINATORE CONTENUTI SIDERWEB) intervista:

  • Tommaso Sandrini (AMMINISTRATORE DELEGATO SAN POLO LAMIERE)
  • Riccardo Savazzi (SALES MANAGER FLAT PRODUCTS MANNI SIPRE)

 

MERCATO & DINTORNI è un appuntamento gratuito per tutti gli abbonati a siderweb.
Urso a Bruxelles: confronto decisivo sull’agenda industriale Ue - Ex Ilva, automotive e Cban al centro della missione europea del ministro delle Imprese e del Made in Italy

28 gennaio 2026

Urso a Bruxelles: confronto decisivo sull’agenda industriale Ue

Ex Ilva, automotive e Cban al centro della missione europea del ministro delle Imprese e del Made in Italy

di Gianmario Leone
Nuove misure Ue: prima approvazione dal Parlamento Ue - Il testo è passato in Commissione per il commercio internazionale, ora tocca al Consiglio

28 gennaio 2026

Nuove misure Ue: prima approvazione dal Parlamento Ue

Il testo è passato in Commissione per il commercio internazionale, ora tocca al Consiglio

di Federico Fusca
Bini (Marcegaglia): «L’incertezza frena la siderurgia Ue» - «La mancanza di chiarezza Ue su Cbam e prossima Salvaguardia spinge il mercato alla prudenza»

27 gennaio 2026

Bini (Marcegaglia): «L’incertezza frena la siderurgia Ue»

«La mancanza di chiarezza Ue su Cbam e prossima Salvaguardia spinge il mercato alla prudenza»

di Federico Fusca
Coils: import quasi fermo e prezzi più forti - Scorte elevate e scambi limitati, ma il contesto regolatorio sostiene i livelli di mercato Coils: import quasi fermo e prezzi più forti - Scorte elevate e scambi limitati, ma il contesto regolatorio sostiene i livelli di mercato

26 gennaio 2026

Coils: import quasi fermo e prezzi più forti

Scorte elevate e scambi limitati, ma il contesto regolatorio sostiene i livelli di mercato

di Stefano Gennari
Acciaio, Gozzi: «Salvaguardia, Cbam e Germania faranno bene al mercato» - Il presidente di Federacciai ha analizzato il quadro geopolitico ed economico che influenza il comparto

20 gennaio 2026

Acciaio, Gozzi: «Salvaguardia, Cbam e Germania faranno bene al mercato»

Il presidente di Federacciai ha analizzato il quadro geopolitico ed economico che influenza il comparto

di Federico Fusca
