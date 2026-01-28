MERCATO & DINTORNI: prospettive per coils e lamiere da treno
Il 20 febbraio i piani sotto la lente nel webinar siderweb. Con Sandrini (San Polo Lamiere) e Savazzi (Manni Sipre)
28 gennaio 2026
Il 2026 è iniziato sotto il segno degli aumenti, con il comparto degli acciai piani al carbonio a mostrare il maggior dinamismo sul versante dei prezzi, grazie anche all’influsso della piena entrata in vigore del Cbam.
Il secondo appuntamento dell’anno con MERCATO & DINTORNI metterà al centro questa dinamica rialzista: quanto durerà? Come risponderanno i clienti agli aumenti? E quale sarà il prodotto a beneficiare maggiormente della congiuntura?
L’appuntamento è in programma martedì 10 febbraio, dalle ore 11:00 alle ore 12:30, sulla piattaforma Zoom.
Il webinar sarà diviso in due parti: nella prima Stefano Gennari (siderweb) illustrerà le ultime evoluzioni delle materie prime siderurgiche e dei prodotti in acciaio sui mercati internazionali e, a seguire, l’avvocato Stefano Comisi (Armella & Associati) farà il punto della situazione attuale del CBAM. Nella seconda parte sarà lasciato spazio alle interviste a Tommaso Sandrini (San Polo Lamiere) e Riccardo Savazzi (Manni Sipre), incalzati da Emanuele Norsa (siderweb) sulle prospettive a breve e medio termine per coils, lamiere da treno e prodotti derivati.PROGRAMMA:
Prima parte:
- Stefano Gennari (MARKET ANALYST AND EDITOR, VICEDIRETTORE RESPONSABILE SIDERWEB)
Evoluzione del mercato internazionale delle materie prime siderurgiche e prodotti finiti
- Avv. Stefano Comisi (PARTNER ARMELLA & ASSOCIATI)
CBAM: aggiornamenti e indicazioni per gli importatori
Seconda parte:
Emanuele Norsa (COORDINATORE CONTENUTI SIDERWEB) intervista:
- Tommaso Sandrini (AMMINISTRATORE DELEGATO SAN POLO LAMIERE)
- Riccardo Savazzi (SALES MANAGER FLAT PRODUCTS MANNI SIPRE)
MERCATO & DINTORNI è un appuntamento gratuito per tutti gli abbonati a siderweb.
