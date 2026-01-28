SIDERWEB - La community dell'acciaio

SSAB: Europa sotto pressione ma Americhe decisive nel Q4

Risultato operativo in aumento nonostante il calo dei ricavi. Attese positive per il 2026 tra Cbam e nuove misure Ue

28 gennaio 2026

ARTICOLI SIMILI

SSAB: Europa sotto pressione ma Americhe decisive nel Q4 - Risultato operativo in aumento nonostante il calo dei ricavi. Attese positive per il 2026 tra Cbam e nuove misure Ue

28 gennaio 2026

SSAB: Europa sotto pressione ma Americhe decisive nel Q4

Risultato operativo in aumento nonostante il calo dei ricavi. Attese positive per il 2026 tra Cbam e nuove misure Ue

di Stefano Gennari
SSAB: calano fatturato e utili - Risultato dimezzato nel 2024. Proseguono gli investimenti nella trasformazione a Luleå e Oxelösund

29 gennaio 2025

SSAB: calano fatturato e utili

Risultato dimezzato nel 2024. Proseguono gli investimenti nella trasformazione a Luleå e Oxelösund

di Stefano Gennari
SSAB in crescita trimestrale, ma pesa il calo dei prezzi - SSAB Americas traina, Europa in difficoltà. Verso un adeguamento di produzione e organico nel terzo trimestre

23 luglio 2025

SSAB in crescita trimestrale, ma pesa il calo dei prezzi

SSAB Americas traina, Europa in difficoltà. Verso un adeguamento di produzione e organico nel terzo trimestre

di Sarah Falsone
ArcelorMittal: nel Q1 2025 calano utili e vendite - Il Ceo Aditya Mittal: «La crescente incertezza globale sta danneggiando la fiducia delle imprese»

30 aprile 2025

ArcelorMittal: nel Q1 2025 calano utili e vendite

Il Ceo Aditya Mittal: «La crescente incertezza globale sta danneggiando la fiducia delle imprese»

di Federico Fusca
ArcelorMittal: nel 2024 scende il fatturato - Migliora però il risultato netto

6 febbraio 2025

ArcelorMittal: nel 2024 scende il fatturato

Migliora però il risultato netto

di Stefano Ferrari
MERCATI
SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza

24 gennaio 2026

Un 2025 cesellato d'incognite era stato chiuso con la speranza che nel 2026, verosimilmente nella sua seconda metà, possano ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio