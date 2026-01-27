SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Ex Ilva, i sindacati chiedono un tavolo di confron...

Ex Ilva, i sindacati chiedono un tavolo di confronto

Fim, Fiom, Uilm e Usb denunciano criticità su sicurezza, occupazione e governance della fase di vendita

27 gennaio 2026

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza Header siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 Header siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Ex Ilva, i sindacati chiedono un tavolo di confronto - Fim, Fiom, Uilm e Usb denunciano criticità su sicurezza, occupazione e governance della fase di vendita

27 gennaio 2026

Ex Ilva, i sindacati chiedono un tavolo di confronto

Fim, Fiom, Uilm e Usb denunciano criticità su sicurezza, occupazione e governance della fase di vendita

di Gianmario Leone
AdI, sindacati chiedono il ritiro del piano "corto" - Consiglio di fabbrica permanente Fim-Fiom-Uilm-Usb: tavolo unico a Palazzo Chigi e investimenti su Eaf e Dri

10 dicembre 2025

AdI, sindacati chiedono il ritiro del piano "corto"

Consiglio di fabbrica permanente Fim-Fiom-Uilm-Usb: tavolo unico a Palazzo Chigi e investimenti su Eaf e Dri

di Gianmario Leone
Ex Ilva, convocato tavolo dal Governo - Incontro il 21 maggio a Palazzo Chigi. Delegazione governativa aggiornerà i sindacati sulla situazione di AdI

16 maggio 2025

Ex Ilva, convocato tavolo dal Governo

Incontro il 21 maggio a Palazzo Chigi. Delegazione governativa aggiornerà i sindacati sulla situazione di AdI

di Gianmario Leone
Ex Ilva, è rottura tra Governo e sindacati - Scontro su Cig e chiusure a Novi Ligure e Genova. Urso: «Continua il dialogo con i potenziali investitori»

19 novembre 2025

Ex Ilva, è rottura tra Governo e sindacati

Scontro su Cig e chiusure a Novi Ligure e Genova. Urso: «Continua il dialogo con i potenziali investitori»

di Gianmario Leone
Acciaierie d'Italia: l'ora della scelta - Il punto della situazione aggiornato sulla vendita del più grande polo siderurgico nazionale

1 gennaio 2026

Acciaierie d'Italia: l'ora della scelta

Il punto della situazione aggiornato sulla vendita del più grande polo siderurgico nazionale

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza

 I nostri video

24 gennaio 2026

Un 2025 cesellato d'incognite era stato chiuso con la speranza che nel 2026, verosimilmente nella sua seconda metà, possano ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio