SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. ICRF 2026: il futuro della deformazione a caldo de...

ICRF 2026: il futuro della deformazione a caldo dell’acciaio

Dal 13 al 15 ottobre a Bardolino il confronto tra industria e ricerca su innovazione, digitalizzazione e sostenibilità

27 gennaio 2026 Translated by Deepl

lettura-notizia
scarica PDF

In un settore chiamato a reinventarsi tra pressione competitiva, transizione digitale e obiettivi ambientali sempre più stringenti, dal 13 al 15 ottobre 2026, nella cornice dell’Hotel Caesius Terme & SPA Resort di Bardolino (Verona), ICRF 2026 riunirà operatori industriali, ricercatori e innovatori per tre giorni di confronto ad alto contenuto tecnico sul futuro della filiera.

ICRF 2026 è la Conferenza internazionale dedicata alla deformazione a caldo dell’acciaio organizzata da Associazione Italiana di Metallurgia - AIM e siderweb con il supporto di Federacciai e si propone come un appuntamento di riferimento per il settore, capace di mettere in dialogo ricerca avanzata e applicazioni industriali. Accanto al programma congressuale, l’evento ospiterà un’area espositiva nella quale le aziende potranno presentare soluzioni, tecnologie e sviluppi di processo a una platea altamente qualificata, favorendo networking e nuove opportunità di collaborazione.

L’industria siderurgica globale si trova oggi in un momento cruciale, chiamata ad affrontare la duplice sfida dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità ambientale. In questo contesto, la filiera della deformazione a caldo – dalla colata dei lingotti alla forgiatura e alla laminazione – è chiamata a evolversi per rispondere a esigenze crescenti di efficienza, precisione e riduzione dell’impatto ambientale.

ICRF 2026 rappresenterà un forum strategico per discutere le più recenti innovazioni in tema di qualità del prodotto, ottimizzazione dei processi, trasformazione digitale e manifattura guidata dall’intelligenza artificiale. In un settore sempre più orientato all’uso di sistemi di simulazione e processi decisionali basati sui dati, la conferenza offrirà un’occasione di confronto su come integrare queste tecnologie in modo efficace e responsabile.

L’evento si rivolge all’intera catena del valore, coinvolgendo acciaierie, aziende di forgiatura e laminazione, fornitori di tecnologie, professionisti del settore, centri di ricerca, laboratori e università, per un confronto approfondito sulle migliori pratiche nella deformazione a caldo dei materiali ferrosi e non ferrosi.

Collegando la ricerca scientifica più avanzata alle applicazioni industriali, ICRF 2026 punta a contribuire allo sviluppo di una filiera della deformazione a caldo più competitiva, innovativa e sostenibile.

Il programma e tutte le informazioni relative all'evento sono disponibili a questo link.
R. S.   
 Cerca tutti gli articoli di Redazione Siderweb


Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza Header siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 23 gennaio 2026 Header siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026 siderweb TG: edizione del 16 gennaio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

ICRF 2026: il futuro della deformazione a caldo dell’acciaio - Dal 13 al 15 ottobre a Bardolino il confronto tra industria e ricerca su innovazione, digitalizzazione e sostenibilità

27 gennaio 2026

ICRF 2026: il futuro della deformazione a caldo dell’acciaio

Dal 13 al 15 ottobre a Bardolino il confronto tra industria e ricerca su innovazione, digitalizzazione e sostenibilità

di Redazione siderweb
worldsteel: domanda di acciaio in ripresa nel 2026 - L’aumento sarà trainato da un mix di fattori regionali, in particolare da un ritorno alla crescita del mercato Ue

13 ottobre 2025

worldsteel: domanda di acciaio in ripresa nel 2026

L’aumento sarà trainato da un mix di fattori regionali, in particolare da un ritorno alla crescita del mercato Ue

di Federico Fusca
Agenda: ultimo appuntamento dell’anno con MERCATO & DINTORNI - Gli appuntamenti principali per l'acciaio in questa settimana

9 dicembre 2025

Agenda: ultimo appuntamento dell’anno con MERCATO & DINTORNI

Gli appuntamenti principali per l'acciaio in questa settimana

di Sarah Falsone
Acciaio tedesco, sollievo su oneri di rete ma incertezza oltre il 2026 - Rippel (WV Stahl): «Serve garantire la misura anche per gli anni successivi per dare sicurezza agli investimenti»

2 ottobre 2025

Acciaio tedesco, sollievo su oneri di rete ma incertezza oltre il 2026

Rippel (WV Stahl): «Serve garantire la misura anche per gli anni successivi per dare sicurezza agli investimenti»

di Sarah Falsone
Lingotti: 2026 iniziato sulla scia del 2025 - Incertezza geopolitica, domanda scarsa e rialzi delle ferroleghe continuano a frenare il mercato Lingotti: 2026 iniziato sulla scia del 2025 - Incertezza geopolitica, domanda scarsa e rialzi delle ferroleghe continuano a frenare il mercato

15 gennaio 2026

Lingotti: 2026 iniziato sulla scia del 2025

Incertezza geopolitica, domanda scarsa e rialzi delle ferroleghe continuano a frenare il mercato

di Federico Fusca
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
18 dicembre 2025

Speciale 2025

Un anno di passaggio: nuove regole del gioco e riassetti

Altri Speciali

STEEL FOCUS – Il 2026 si apre all’insegna dell’incertezza

 I nostri video

24 gennaio 2026

Un 2025 cesellato d'incognite era stato chiuso con la speranza che nel 2026, verosimilmente nella sua seconda metà, possano ...

Riciclo imballaggi

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

A cura di Sarah Falsone

Arriva Alciaio, l’assistente AI di RICREA

Uno strumento accessibile per semplificare raccolta e riciclo dell’acciaio