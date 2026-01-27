ICRF 2026: il futuro della deformazione a caldo dell’acciaio

Translated by Deepl

In un settore chiamato a reinventarsi tra pressione competitiva, transizione digitale e obiettivi ambientali sempre più stringenti, dal 13 al 15 ottobre 2026, nella cornice dell’Hotel Caesius Terme & SPA Resort di Bardolino (Verona), ICRF 2026 riunirà operatori industriali, ricercatori e innovatori per tre giorni di confronto ad alto contenuto tecnico sul futuro della filiera.

ICRF 2026 è la Conferenza internazionale dedicata alla deformazione a caldo dell’acciaio organizzata da Associazione Italiana di Metallurgia - AIM e siderweb con il supporto di Federacciai e si propone come un appuntamento di riferimento per il settore, capace di mettere in dialogo ricerca avanzata e applicazioni industriali. Accanto al programma congressuale, l’evento ospiterà un’area espositiva nella quale le aziende potranno presentare soluzioni, tecnologie e sviluppi di processo a una platea altamente qualificata, favorendo networking e nuove opportunità di collaborazione.

L’industria siderurgica globale si trova oggi in un momento cruciale, chiamata ad affrontare la duplice sfida dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità ambientale. In questo contesto, la filiera della deformazione a caldo – dalla colata dei lingotti alla forgiatura e alla laminazione – è chiamata a evolversi per rispondere a esigenze crescenti di efficienza, precisione e riduzione dell’impatto ambientale.

ICRF 2026 rappresenterà un forum strategico per discutere le più recenti innovazioni in tema di qualità del prodotto, ottimizzazione dei processi, trasformazione digitale e manifattura guidata dall’intelligenza artificiale. In un settore sempre più orientato all’uso di sistemi di simulazione e processi decisionali basati sui dati, la conferenza offrirà un’occasione di confronto su come integrare queste tecnologie in modo efficace e responsabile.

L’evento si rivolge all’intera catena del valore, coinvolgendo acciaierie, aziende di forgiatura e laminazione, fornitori di tecnologie, professionisti del settore, centri di ricerca, laboratori e università, per un confronto approfondito sulle migliori pratiche nella deformazione a caldo dei materiali ferrosi e non ferrosi.

Collegando la ricerca scientifica più avanzata alle applicazioni industriali, ICRF 2026 punta a contribuire allo sviluppo di una filiera della deformazione a caldo più competitiva, innovativa e sostenibile.

Il programma e tutte le informazioni relative all'evento sono disponibili a questo link.